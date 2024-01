HSG Bad Wildungen Vipers trennt sich von Trainerin Bremmer

Am gestrigen Abend gab die Vipers-Geschäftsführung eine Veränderung auf der Trainerposition bekannt: Die HSG Bad Wildungen und Trainerin Tessa Bremmer gehen fortan getrennte Wege.

"Persönlich und im Namen der HSG Bad Wildungen Vipers möchte ich mich ausdrücklich bei Tessa für den jahrelangen Einsatz und Beitrag zur Entwicklung, dem Aufbau und Erfolg der Vipers und dem Handball in Bad Wildungen bedanken", bestätigt Uwe Gimpel die Veränderung auf der Trainerbank.

Vor rund neun Jahren hat Tessa Bremmer die Vipers mit einer Ausnahmegenehmigung der HBF parallel zu ihrer Trainerinausbildung übernommen und die Vipers in der ersten Liga gehalten. Eines der Highlights in ihrer Amtszeit war die Teilnahme am Final4 im Jahr 2018.

Zeitpunkt "unglücklich"

"Diese - gerade nach dieser Historie - wohl schwierigste Entscheidung für die Verantwortlichen der Vipers hat sich keiner der Beteiligten leicht gemacht und fiel nach intensiven internen Gesprächen und Bewertungen", so der Verein in einer offiziellen Meldung. Nach Angaben des Bundesligisten "sah man die Notwendigkeit für diesen Schritt" mit Blick auf die kommende Saison.

"Dass der Zeitpunkt nach dem Erfolg am Wochenende gegen den Tabellennachbarn Zwickau mehr als unglücklich ist, steht außer Frage, konnte die anstehende Entscheidung aber nicht ändern", so der Verein weiter. Bis auf Weiteres übernimmt Co-Trainer Mart Aalderink die Verantwortung und wird als Interims-Trainer den Spiel- und Trainingsbetrieb leiten.