HSG Bad Wildungen holt Rückraumspielerin von Blomberg-Lippe

Der Handball-Bundesligist HSG Bad Wildungen Vipers holt eine Rückraumspielerin des Liga-Konkurrenten HSG Blomberg-Lippe.

Zur kommenden Saison wechselt die aus Kassel stammende 18-jährige Julia Hertha von der HSG Blomberg-Lippe zu den Vipers und unterschreibt einen Zweijahresvertrag mit Option auf ein weiteres Jahr. Die variable Rückraumspielerin ist aktuell vor allem in der A-Jugendbundesliga und der zweiten Damenmannschaft in der dritten Liga im Einsatz. In der diesjährigen Saison gab Hertha zudem ihr Debüt für die erste Damenmannschaft Blombergs und kam dabei ausgerechnet gegen die Vipers zum Einsatz.

„Ich bin sehr froh, von nun an ein Teil der Vipers zu sein! In Bad Wildungen möchte ich mich in einem leistungsorientierten, jungen Team nach oben orientieren und weiterentwickeln. Die gute Atmosphäre im Probetraining hat mich direkt davon überzeugt, dass die Vipers die optimale Wahl für mich sind", so Julia Hertha.

„Mit Julia „Jule" Hertha haben wir eine gut ausgebildete Spielerin verpflichtet. Jule hat uns im Probetraining schnell überzeugt. Sie ist sehr beweglich, hat eine gute Körpertäuschung und ein sehr gutes Auge für ihre Mitspielerinnen. Dazu hat sie eine sehr tolle Persönlichkeit, die gut in die Mannschaft passen wird", freut sich Trainer Mart Aalderink über die Neuverpflichtung.

Aus einer handballbegeisterten Familie kommend, begann Julia im Jahr 2009 beim TSV Jahn Calden das Handballspielen. In den folgenden Jahren entwickelte sie sich unter ihrem Vater Matthias als Trainer immer weiter und schaffte 2019, wie auch schon zuvor ihre Schwester Emma, den Sprung zur Talentschmiede der HSG Blomberg-Lippe, mit der sie 2021 und 2022 deutsche Vize-Meisterin in der B-Jugend bzw. A-Jugend wurde und 2023 die deutsche Meisterschaft in der A-Jugend feierte. Ab 2017 durchlief sie zusätzlich die Landesauswahlen Hessens und konnte immer wieder mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen, wodurch sie des Öfteren in die All-Star-Teams der Sichtungen berufen wurde.