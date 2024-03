HSG Bad Wildungen holt Linksaußen aus der 2. Liga

Das Linksaußen-Duo der HSG Bad Wildungen Vipers für die kommende Saison steht. Der Frauen-Bundesligist holt eine 24-Jährige aus der 2. Liga.

Zur neuen Saison wechselt Dana Gruner vom Zweitligisten TuS Lintfort nach Bad Wildungen zu den Vipers. Sie hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben, teilten die Vipers mit. Damit wird Bad Wildungen mit dem Linksaußen-Duo Farina Meyer/Dana Gruner in die neue Spielzeit gehen.

Aalderink: "Direkt eine Verstärkung"

Vipers-Trainer Mart Aalderink sagt: „Dana ist eine Spielerin, die auf verschiedene Wurfvarianten zurückgreifen kann und so sehr torgefährlich ist. Mit den Erfahrungen, die sie schon in der 2. Liga gesammelt hat, bin ich mir sicher, dass sie direkt eine Verstärkung für die Mannschaft sein wird."

„Ich denke, dass ich in Bad Wildungen den nächsten Schritt in meiner handballerischen Entwicklung machen kann. Die Vipers bieten mir eine Vielzahl an Trainings- und Entwicklungsmöglichkeiten, in denen ich viel lernen kann. Ich habe hier viele Möglichkeiten mich spielerisch zu verbessern, daher bin ich sehr dankbar nächste Saison Teil dieser tollen Mannschaft sein zu dürfen", so Dana Gruner.

Dana Gruner begann 2006 das Handballspielen beim TSV Bayer 04 Leverkusen und konnte bis 2019 bei den Bayer-Frauen Erfahrungen sowohl in der A-Jugendbundesliga als auch in der 3. Liga sammeln. Nach einem Engagement beim HSV Solingen-Gräfrath wechselte Dana innerhalb der 2. Bundesliga zum TuS Lintfort, wo sie die nächsten vier Jahre verbringen sollte.