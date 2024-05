HSG Bad Wildungen findet neuen Trainer

Die HSG Bad Wildungen einen neuen Trainer gefunden: Der Bundesliga-Absteiger holt einen Österreicher.

Der zukünftige Coach sei das Ergebnis "eines mehrwöchigen Auswahlprozesses", heißt es in einer Vereinsmitteilung. Ab Juli betreut der Österreicher Peter Schildhammer die Spielerinnen der Vipers. Vor wenigen Tagen sei ein Vertrag mit der Laufzeit von zwei Jahren und der Option auf ein weiteres Jahr vereinbart worden. "Dieser Entscheidung gingen eine Reihe von ausführlichen und sehr konstruktiven Gesprächen sowie ein Besuch in Bad Wildungen voraus", so der Verein.

Erst vor ca. 24 Stunden gab die HSG Bad Wildungen die Trennung von Mart Aalderink bekannt. In einem Statement betonten die Nordhessen, dass der noch ein Jahr laufende Vertrag mit Aalderink einvernehmlich aufgelöst worden sei.

HSG Bad Wildungen Vipers und Trainer trennen sich

"Schritt für Schritt in Richtung Erstklassigkeit"

Der 36-jährige A-Lizenz-Inhaber Schildhammer passe gut zur jungen Mannschaft. Er sei jemand mit "dem man nun ein neues und engagiertes Team formen möchte, um wieder Schritt für Schritt in Richtung Erstklassigkeit zu gehen", so der Verein.

Als aktiver Handballer spielte Peter Schildhammer in der ersten und zweiten österreichischen Liga, nachdem er bereits im Junioren-Nationalteam Österreichs auf sich aufmerksam machen konnte. Schildhammer gewann die österreichische Staatsmeisterschaft und wurde mehrfach Torschützenkönig der Handball Bundesliga Austria.

Seine Trainerlaufbahn fing Peter Schildhammer 2019 als Co-Trainer in der 2. Bundesliga Damen in Österreich beim UHC Hollabrunn an. Ab 2020 bis 2023 trainierte er dann als Cheftrainer die Damenmannschaft von Union APG Korneuburg, mit der er in der Saison 2020/21 ungeschlagen aus der 2. Bundesliga Damen in die 1. Bundesliga aufstieg.

Ab 2022 war Schildhammer zudem Trainer im WHV-Leistungsmodell in Wien, das auf die Vorbereitung für das erfolgreiche Betreiben des Hochleistungssports Handball sowie die Vereinbarkeit von Hochleistungssport und Training mit einer entsprechenden Schulausbildung zielt. Seit 2023 ist Peter Schildhammer zudem Assistenztrainer bei der Landesauswahl LAZ Wien sowie beim österreichischen Junioren-Nationalteam 06 und Cheftrainer des Männer-Zweitligisten WAT Fünfhaus.

"Voller Motivation und Tatendrang"

"Ich freue mich sehr darauf, Teil der Vipers-Familie zu werden und mit einem jungen, talentierten Team etwas Neues aufbauen zu können. Gleichzeitig möchte ich mich für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken und blicke voller Motivation und Tatendrang auf die kommenden Aufgaben und den Start der Vorbereitung. Ich brenne darauf loszulegen und mit harter Arbeit, Herz, Disziplin und Leidenschaft gemeinsam mit der Mannschaft und den tollen Fans Erfolge feiern zu können", so Peter Schildhammer.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit Peter Schildhammer einen jungen und trotzdem erfahrenen Trainer ab der nächsten Spielzeit für uns gewinnen konnten. Peter hat uns in den Gesprächen mit seiner Art und seinen Ideen zum Handballspiel überzeugt und passt aus unserer Sicht sehr gut zu Mannschaft und Verein", sagt Vipers-Geschäftsführer Uwe Gimpel. "Zusätzlich weiß er durch seine Zeit als Spieler, auf was es in den höchsten Spielklassen ankommt, und wir sind überzeugt, dass wir mit ihm in den nächsten Jahren erfolgreich spielen können", meint Gimpel.