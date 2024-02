HSC Kreuzlingen holt Spielerin aus 3. Liga Deutschlands

Der Schweizer Frauen-Erstligist HSC Kreuzlingen verpflichtet zur kommenden Saison eine Spielerin aus der 3. Liga Deutschlands.

Der HSC Kreuzlingen hat die 24-jährige Linkshänderin Fitore Aliu unter Vertrag genommen. Die 1,73 Meter große Linkshänderin stößt vom deutschen Drittligisten SG Kappelwindeck/Steinbach zu den Thurgauerinnen.

Kosovarische Nationalspielerin

Die Deutsch-Kosovarin ist in der laufenden Saison die zweitbeste Torschützin ihres Teams und erzielte in den ersten 14 Partien insgesamt 68 Tore (4,8 pro Spiel). Seit 2017 gehört Aliu auch dem Kader der kosovarischen Nationalmannschaft an und bestritt mit dieser mehrere EM/WM-Qualifikationen.

Sie ist sowohl im rechten Rückraum als auch auf der rechten Außenposition einsetzbar. Aliu besaß laut dem HSC "auch mehrere Angebote aus der 2. und 1. Bundesliga", entschloss sich aber zum Wechsel in die Schweiz, da ihr Lebenspartner ebenfalls beim HSC Kreuzlingen unter Vertrag steht.

"Für mich war Fitore eine absolute Wunschspielerin! Mit ihr gewinnt unsere rechte Angriffsseite weiter an Durchschlagskraft und Torgefährlichkeit", freut sich Cheftrainerin Kristina Ertl-Hug über die Neuverpflichtung.