HSC Coburg verpflichtet ukrainisches Nachwuchstalent

Für die Saison 2024/25 ergänzt der Handball-Zweitligist HSC 2000 Coburg seinen bestehenden Kader und verpflichtet einen weiteren jungen Spieler für den Rückraum. Der Neuzugang gehörte in der Saison 2022/23 zum Kader des ukrainischen Top-Vereins Motor Zaporizhzhia.

Der HSC 2000 Coburg holt das ukrainische Nachwuchstalent Andrii Kasai. Der Rückraumspieler erhält bei den Vestestädtern einen Vertrag für ein Jahr und kann sowohl in der 2. Mannschaft als auch in der Profimannschaft des HSC zum Einsatz kommen.

HSC-Cheftrainer Anel Mahmutefendic kennt den jungen Ukrainer bereits aus seiner Zeit beim VfL Gummersbach: "Mit Andrii bekommen wir einen sehr talentierten Spieler, der sich weiterentwickeln und verbessern möchte. In Gummersbach arbeitete er für eine kurze Zeit bei der U23 mit unserem Jugendkoordinator Davor Rokavec zusammen und wird auch hier bei uns in Coburg genug Zeit für seine Entwicklung bekommen. Diese braucht ein junger Spieler auch, um nach und nach an die Mannschaft herangeführt zu werden."

Spielte kurzzeitig in Gummersbach

Andrii Kasai begann seine Handball-Karriere in den Jugendmannschaften des HC Motor Zaporizhzhia und wurde nach und nach an den Profibereich herangeführt. In der Saison 2018/19 wurde der 20-Jährige mit der 2. Mannschaft von Motor Dritter in der ukrainischen Meisterschaft.

2022 spielte Kasai für drei Monate bei der 2. Mannschaft des VfL Gummersbach, bevor er sich wegen der kriegsbedingten Aufnahme von Motor Zaporizhzhia in die 2. Handball-Bundesliga wieder seinem Jugendverein anschloss. Nach der Saison 22/23 wechselte der 1,97 Meter große und 90 Kilogramm schwere Rückraumspieler für eine Spielzeit nach Rumänien zum CS Medgidia.

Erst U20-EM mit der Ukraine, dann Vorbereitung mit Coburg

In den ukrainischen Junioren-Nationalmannschaften war Kasai bereits ein fester Bestandteil und einer der Schlüsselspieler seiner Teams. Ab dem 10. Juli nimmt Kasai mit der Ukraine an der anstehenden U20-Handball-Europameisterschaft in der Slowakei teil. Anschließend steigt er beim HSC in die Vorbereitung ein.

"Ich freue mich sehr in einer so starken Mannschaft zum Kader zu gehören und werde alles geben, um unsere Ziele in dieser Saison zu erreichen. Ich kann den Trainings- und Saisonbeginn schon kaum abwarten und bin sehr dankbar, ein Teil der HSC-Familie zu sein", so Andrii Kasai.