HSC Coburg verpflichtet MVP der letzten Zweitliga-Saison

Der HSC Coburg hat die Suche nach einem Nachfolger für den zum Liga-Konkurrenten Nordhorn wechselnden Kristian van der Merwe abgeschlossen und verpflichtet zur kommenden Saison den aktuellen griechischen Nationalspieler Petros Boukovinas bis 2026.

Für den HSC Coburg stand in den letzten Wochen die Suche nach einem starken Torhüter auf der Prioritätenliste ganz oben - nun können die Verantwortlichen des Vereins auf dieser wichtigen Position Vollzug melden. Mit der Verpflichtung von Petros Boukovinas ist sogar ein ganz besonderer Coup gelungen: Boukovinas ist nicht nur aktueller Nationalspieler seines Heimatlandes Griechenland, sondern auch einer der stärksten Torhüter in der 2. Handball-Bundesliga.

In der vergangenen Saison konnte sich Boukovinas dafür auch die besondere Auszeichnung "MVP der 2. Handball-Bundesliga" sichern. Insgesamt kam er in der Spielzeit 2022/2023 auf 376 Paraden. Außerdem nahm er im Januar mit seinem Heimatland Griechenland an der Europameisterschaft in Deutschland teil.

Boukovinas als MVP

Der 29-Jährige lieferte gleich mehrere Spitzenwerte in der 2. Handball-Bundesliga ab. Kein Keeper parierte in der vergangenen Spielzeit mehr Würfe auf seinen Kasten, am Ende kann Boukovinas ganze 376 Paraden in 38 Spielen, bei einer Quote von 31 Prozent, vorweisen. Noch beeindruckender ist jedoch die Zahl von 43 gehaltenen Siebenmetern, an die kein anderer Torhüter auch nur annähernd heranreicht.

Außerdem konnte sich der damalige TV Großwallstadt-Keeper mit vier Treffern und 14 Assists gleich mehrmals in die Scorerliste eintragen. Sein durchschnittlicher "Handball Performance Index" lag in der zurückliegenden Spielzeit bei 71.

Karriere-Verlauf

Geboren ist der Keeper in der griechischen Stadt Thessaloniki. Aktuell spielt Boukovinas noch beim HSC-Liga-Konkurrenten TV Großwallstadt. Bevor er an den Untermain wechselte, stand er vier Jahre beim Luxemburgischen Abonnement-Meister HB Esch im Tor. In Griechenland spielte Boukovinas bei AEK Athen, AC Filippos Verias und PAOK Thessaloniki.

Der 1,88m große Torhüter unterschreibt beim HSC Coburg einen Zwei-Jahres-Vertrag bis zum 30.06.2026 und komplettiert damit das HSC-Torwart-Trio mit Fabian Apfel und Glenn-Louis Eggert.

„Petros ist ein hervorragender Torwart mit einer sehr guten Technik. Außerdem ist er ein extrem ehrgeiziger Sportler und ein angenehmer Mensch. Ich bin mir sicher, dass er uns mit seiner emotionalen Spielweise auch sehr gut unterstützen wird. Petros war übrigens bereits im Jahr 2018 in Coburg zu Gast. Er war mit seinem damaligen Team aus Luxemburg unserer Einladung zu einem Trainingslager gefolgt. Seitdem haben sich die Wege schon öfter geschnitten. Und jetzt freuen wir uns auf die gemeinsame Zeit bei uns in Coburg," so HSC-Geschäftsführer Jan Gorr zum Wechsel von Boukovinas.