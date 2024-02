HSC Coburg verlängert mit zwei Eigengewächsen

Der HSC 2000 Coburg hat den Vertrag mit zwei Eigengewächsen verlängert und diese um je zwei weitere Jahre an den Verein gebunden.

Auch in den kommenden zwei Spielzeiten wird Fabian Apfel das Trikot der Vestestädter tragen. Das Eigengewächs des HSC 2000 Coburg durchlief alle Jugendmannschaften, und kam dann zunächst in der 2. Mannschaft des HSC zum Einsatz. Seit der Saison 22/23 zählt der 25-Jährige mittlerweile als fester Bestandteil zum Kader der Profimannschaft.

In dieser Saison bildet Apfel gemeinsam mit Kristian van der Merwe und Glenn-Louis Eggert das Torwart-Trio für die 2.Handball-Bundesliga und konnte in einigen Spielen sein Können unter Beweis stellen. Dabei zeigte er vor allem beim Heimspiel gegen die Eulen Ludwigshafen oder auswärts in Großwallstadt was für ein zuverlässiger Rückhalt der 1,85 m große Torhüter für die Mannschaft des HSC sein kann.

Seine sportliche Entwicklung sieht der HSC-Torhüter auch weiterhin bei seinem Heimatverein: "Ich fühle mich hier in Coburg sehr wohl und sehe beim HSC die Möglichkeit, mich sportlich noch weiterzuentwickeln. Ich freue mich riesig auf weitere zwei Jahre bei meinem Heimatclub und darauf, für die HSC-Fans weiterhin alles zu geben," so Fabian Apfel über seine Vertragsverlängerung.

Felix Dettenthaler zieht nach

Auch mit Felix Dettenthaler konnten sich die HSC-Verantwortlichen auf eine Verlängerung um zwei weitere Jahre einigen. Ähnlich wie Fabian Apfel durchlief der 22-Jährige mehrere Jugendmannschaften beim HSC und kam auch zunächst in der Reservemannschaft zum Einsatz. Seit der letzten Saison spielte er sich fest in den Profikader.

Zusammen mit Max Jaeger bildet das Eigengewächs in dieser Saison das Duo auf der Linksaußen-Position. Auch außerhalb des Platzes geht Dettenthaler als Vorbild voran und berichtet auf diversen Fortbildungs-Seminaren des HSC u. a. von seiner Doppelbelastung mit Studium und Profihandball. Zuletzt machte er mit seiner Stammzellenspende auf sich aufmerksam.

"Ich bin seit fast sieben Jahren in Coburg, und die Stadt ist für mich zu meiner zweiten Heimat geworden. Deshalb ist mir die Entscheidung, meinen Vertrag beim HSC zu verlängern, sehr leicht gefallen. Ich freue mich auf zwei weitere Jahre in Coburg und möchte meinen Teil zu einer erfolgreichen Zukunft des Vereins beitragen" , so der junge Linksaußen über seine Gründe für die Vertragsverlängerung.

Auch HSC-Geschäftsführer Jan Gorr freut sich über den Verbleib der beiden Profis, welche den herausfordernden Weg aus der eigenen Jugend bestritten haben: "Es ist besonders schön mit Spielern über die Fortsetzung der Zusammenarbeit zu sprechen, die ihre handballerische Ausbildung in unserem Verein erworben haben. Von daher freue ich mich sehr, dass Fabi und Felix auch zukünftig das HSC-Trikot tragen."