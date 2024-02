HSC Coburg verlängert mit Toptorjäger

Der HSC Coburg hat seinen Toptorjäger für ein weiteres Jahr an den Verein gebunden. Mit dem Rechtsaußen bleibt gleichzeitig der dienstälteste Spieler.

Florian Billek bleibt in Coburg. picture alliance / PICTURE POINT

Der mit Abstand dienstälteste Spieler des HSC 2000 Coburg bleibt ein weiteres Jahr an Bord: Publikumsliebling Florian Billek (35) hat seinen Vertrag um ein weiteres Jahr verlängert und wird bis zum Ende der kommenden Saison das Trikot des HSC tragen. Billek spielt bereits seit 2014 beim HSC und wird damit in seine elfte Saison bei den Coburgern gehen - wenn es nach Plan läuft, wird die Spielzeit 2024/2025 die letzte in der Profikarriere des Rechtsaußen sein.

"In den vielen Jahren habe ich Coburg als meine Heimat lieben gelernt. Ich fühle mich hier zuhause und es ist seit vielen Jahren mein Wunsch gewesen, das HSC-Trikot auch in meiner letzten Saison als Profihandballer tragen zu dürfen. Diesen Abschluss meiner Karriere habe ich mir gewünscht und ich werde die letzten eineinhalb Jahre weiterhin alles für den HSC und für unsere Fans geben", sagt Florian Billek.

Der langjährige Leistungsträger hat beim HSC von den Anfängen im Jahr nach dem Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga bis zu zwei Saisons in der 1. Liga alle Höhen und Tiefen der letzten Dekade hautnah erlebt. In der laufenden Saison kommt der Rechtsaußen auf 108 Tore.

"Flo ist ein emotionaler Spieler, der seit der ersten Saison die Fans mit seiner leidenschaftlichen Spielweise auf seine Seite gezogen hat. Nicht zu vergessen ist dabei, dass er Jahr für Jahr kontinuierlich sehr gute Leistungen gezeigt hat. Es ist sehr schön, dass unser gemeinsamer Weg noch ein Jahr weitergeht und dann mit dem Karriereende in unserem Gelb-Schwarzen Trikot gipfelt“, sagt HSC-Trainer und Geschäftsführer Jan Gorr.