HSC Coburg-Spielmacher wechselt nach Österreich

Nach zwei Jahren verlässt ein Spielmacher den HSC 2000 Coburg und schließt sich dem Alpla HC Hard in Österreich an. Dort soll der talentierte Isländer in die Fußstapfen des Kapitäns treten.

Wechselt nach Österreich: Tumi Steinn Rúnarsson. picture alliance / Eibner-Pressefoto