HSC Coburg bindet Kreisläufer für ein weiteres Jahr

Im Rahmen des Heimspiels des HSC am vergangenen Wochenende gegen die HSG Nordhorn-Lingen, verkündete Hallensprecher Thomas Apfel im Vorfeld des Spiels eine weitere Vertragsverlängerung. Auch der zweite polnische Nationalspieler bleibt in der kommenden Saison bei den Vestestädtern.

Der HSC Coburg wird auch ein weiteres Jahr den polnischen Nationalspieler Bartlomiej Bis am Kreis stehen haben. IMAGO/Eibner

Kreisläufer Bartlomiej Bis wird seinen auslaufenden Vertrag für ein weiteres Jahr bei den Vestestädtern verlängern. Seit seinem Wechsel vom polnischen Erstligisten Gornik Zabrze, etablierte sich der Pole zu einem zuverlässigen und abwehrstarken Spieler im Team von Trainer Jan Gorr. In seiner Debütsaison warf der 26-Jährige in 32 Spielen 79 Tore und bereichert vor allem durch seine starke Physis und einem guten Durchsetzungsvermögen das Coburger Team. Durch seine beständigen Leistungen ist Bis auch weiterhin Nationalspieler seines Heimatlandes und spielte mit Polen bei der diesjährigen Europameisterschaft in Deutschland mit.

"Ich fühle mich hier in diesem Verein sehr wohl. Die Vorfreude ist groß, weitere tolle Erlebnisse mit dieser Mannschaft und mit unseren Fans zu feiern. Hier habe ich außerdem die Möglichkeit, mich auch im nächsten Jahr noch weiterzuentwickeln," so der polnische Nationalspieler über seine Vertragsverlängerung.

Auch HSC-Geschäftsführer Jan Gorr freut sich darauf, den robusten Kreisläufer auch in der kommenden Saison im Gelb-Schwarzen Trikot zu sehen: „Bartlomiej hat sich über die Jahre einen festen Platz in unserem Team erarbeitet und er ist für uns aufgrund seiner Abwehr- und Angriffsqualitäten ein sehr wichtiger Mann. Auch in dieser Saison ist es schön zu beobachten, wie er sich mit seinen Mitspielern gerade im Deckungsbereich auf extrem hohem Niveau bewegt."