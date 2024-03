HSC 2000 Coburg trennt sich von Jugendkoordinator

Der HSC 2000 Coburg trennt sich von seinem Jugendkoordinator. Der Handball-Zweitligist wolle sich "ein Stück weit neu ausrichten", heißt es.

Der HSC 2000 Coburg und Jugendkoordinator Silvio Krause beenden nach Abschluss der Saison 2023/24 ihre Zusammenarbeit. Der Verein möchte im Zuge der Verpflichtung des neuen Cheftrainers Anel Mahmutefendic eine Umstrukturierung im Bereich des Trainerstabs und damit auch auf der Position des Jugendkoordinators vornehmen.

"Wir möchten uns hier ein Stück weit neu ausrichten und ganz speziell das Thema Anschlussförderung von unserer Seite aus mehr in den Mittelpunkt rücken", umreißt HSC-Geschäftsführer Jan Gorr die Beweggründe.

Silvio Krause kam 2021 vom Oranienburger HC zum HSC 2000 Coburg und übernahm die vakant gewordene Position des Jugendkoordinators. "Mit seiner qualifizierten und engagierten Arbeit hatte er schließlich einen großen Anteil an den zahlreichen Erfolgen der HSC-Nachwuchsteams in den letzten Jahren", so die Coburger in einer Vereinsmitteilung.

Krause war auch Co-Trainer der Profis

Außerdem war der 37-Jährige einige Zeit als Co-Trainer des Bundesligateams in Zusammenarbeit mit den Chef-Trainern Alois Mraz und Brian Ankersen tätig. Nach dem ersten Jahr als B-Jugendtrainer ist Silvio Krause seit zwei Jahren Trainer der Bayernliga-C-Jugend des Vereins und wurde im vergangenen Jahr Bayerischer Meister.

Die Gespräche mit potenziellen Nachfolgern für die Position des Jugendkoordinators beim HSC Coburg laufen bereits. Im Laufe des Aprils soll der neue verantwortliche Mann für den Nachwuchsbereich bekanntgegeben werden, teilte der Verein mit.