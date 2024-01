HSC 2000 Coburg nutzt EM-Pause für Personalentscheidungen

Mehrere Personalentscheidungen sind beim HSC 2000 Coburg gefallen. Der Zweitligist stellt somit auf und neben der Platte die Weichen für die kommende Saison.

Kapitän Max Jaeger wird den HSC 2000 Coburg in der kommenden Saison verlassen. IMAGO/pmk

Wie der VfL Gummersbach gestern bereits bekannt gegeben hatte, wird der aktuelle Co-Trainer des Bundesligisten den Trainerposten beim HSC 2000 Coburg ab der kommenden Saison übernehmen. "Wir bekommen mit Anel einen erfahrenen Trainer und einen hervorragenden Förderer junger Talente. Anel ist sehr stark in der Analyse und hat viel Erfahrung darin, Spieler individuell weiterzuentwickeln", sagte der aktuelle Cheftrainer Jan Gorr über den 45- jährigen Niederländer.

Zudem wird der Zweitligist ab der Saison 24/25 wieder die Ämter des Geschäftsführers und des Cheftrainers auf zwei Personen verteilen. Aktuell hat Jan Gorr diese beiden Posten in Personalunion inne, in der kommenden Serie wird sich Gorr wieder auf den Geschäftsführer-Posten konzentrieren.

Torhüter und Mannschaftskapitän gehen

Aus familiären Gründen wird der dänischen Torhüter Kristian van der Merwe wieder näher in Richtung Heimat ziehen, so der Zweitligist. Nach seiner langen Verletzungspause feierte der 29-Jährige in dieser Saison sein Comeback und entwickelte sich zu einer wichtigen Säule im Team. Der Klube erklärte, dass man gerne mit dem Torhüter weiter gearbeitet hätte und den Abgang bedauere, die Entscheidung des Keepers allerdings nachvollziehe und verstehe.

Mit Max Jaeger wird ein weiterer Leistungsträger die Vestestädter am Ende der Saison verlassen. Nachdem seine Frau an anderer Stelle ein sehr gutes Jobangebot erhalten hat, wird die junge Familie Coburg nach dieser Saison verlassen. "Wir alle schätzen Max sowohl als Sportler als auch als Persönlichkeit sehr. Von daher wird er uns hier beim HSC sehr fehlen", äußert sich Geschäftsführer Jan Gorr über den Abgang.

Vier Vertragsverlängerungen

Mit den drei Rückraumspielern Arkadiusz Ossowski, Merlin Fuß und Felix Jaeger sowie dem Rechtsaußen Jannes Krone konnte sich der HSC auf eine Vertragsverlängerung um jeweils zwei - im Falle von Felix Jaeger um drei - weitere Jahre verständigen.

Arkadiusz Ossowski wird in dieser Saison jedoch wahrscheinlich nicht mehr zum Einsatz kommen. Aktuell wartet auf den Spielmacher eine Operation an der Schulter. Er hatte sich im Januar in einem Spiel mit der polnischen Nationalmannschaft die schwerwiegende Verletzung zugezogen.

"Ich freue mich sehr darüber, dass Arek, Felix, Merlin und Jannes auch zukünftig das Gelb-Schwarze Trikot tragen werden. Sie haben in dieser Saison nochmal einen sehr ordentlichen Entwicklungsschritt gemacht und werden unserem Team mit ihren Qualitäten auch in den nächsten Jahren sehr helfen können. Außerdem stehen alle Vier für viel Verlässlichkeit und Professionalität", zeigt sich Geschäftsführer Jan Gorr erfreut über die Vertragsverlängerungen.