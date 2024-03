HSC 2000 Coburg holt Göppinger Kreisläufer

Der HSC 2000 Coburg hat die nächste Personalie für die kommende Saison vermeldet: Für den nach Norwegen wechselnden Kreisläufer Viktor Glatthard hat der Handball-Zweitligist nun einen Nachfolger gefunden. Er kommt vom Erstligisten Frisch Auf Göppingen.

Die Vestestädter verpflichteten jetzt den 22-jährigen Nils Röller, der künftig zusammen mit Jan Schäffer und dem polnischen Nationalspieler Bartlomiej Bis das Trio am Kreis beim HSC bilden wird.

Von den sportlichen Qualitäten des gebürtigen Pfälzers ist auch der zukünftige Coburger Cheftrainer Anel Mahmutefendic fest überzeugt: "Nils ist ein junger, talentierter und beweglicher Kreisläufer, der in seinem jungen Alter schon Bundesliga-Erfahrung aus Göppingen mitbringt. Er kann auch alle Positionen im Innenblock besetzen, was uns natürlich sehr viele Variationsmöglichkeiten und auch Sicherheit in der Abwehr gibt."

"Sehr schwer zu verteidigen"

"Im Angriff ist er sehr schwer zu verteidigen. Ich bin sehr froh über seine Verpflichtung und freue mich, ihn ab Sommer begrüßen und mit ihm arbeiten zu dürfen und dazu beizutragen, dass er den nächsten Schritt in seiner eigenen Entwicklung macht. Ich bin davon überzeugt, dass wir mit ihm eine sehr schöne Zeit zusammen haben werden und uns gemeinsam entwickeln können", so Mahmutefendic.

Röllers bislang größten sportlichen Erfolge waren die Silbermedaille bei der U19-WM 2019 in Nordmazedonien - übrigens gemeinsam mit HSC-Rückraumspieler Merlin Fuß - sowie der 3. Platz mit Frisch Auf Göppingen beim Final Four der EHF European League 2022/23. Zudem absolvierte er 18 Jugend - und 12 Junioren-Länderspiele für Deutschland.

Mit Auslaufen seines Vertrages in Göppingen und damit auch des Zweitspielrechts in Pfullingen war Nils Röller, der neben dem Handball noch ein Duales Studium in der Fachrichtung Gesundheitsmanagement absolviert, zuletzt auf der Suche nach einer neuen sportlichen Herausforderung.

„Ich freue mich, ab der nächsten Saison beim HSC Coburg in einem professionellen Umfeld mit großen Ambitionen zu spielen. Nach den Gesprächen mit Anel und Jan war mir klar, dass die Ziele des Vereins sich mit meinen sportlichen und persönlichen Zielen gleichen und man gemeinsame eine bestmögliche Entwicklung schaffen kann", sagt Nils Röller.