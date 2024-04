HSC 2000 Coburg holt auch Jugendkoordinator aus Gummersbach

Nicht nur auf der Cheftrainer-Position wird es ab der neuen Saison eine Veränderung beim HSC 2000 Coburg geben. Nach der Verpflichtung von Anel Mahmutefendic als Trainer der Profimannschaft steht jetzt auch der neue Jugendkoordinator des Handball-Zweitligisten fest.

Der HSC 2000 Coburg hat die Position des Jugendkoordinators zur kommenden Saison 2024/25 neu besetzt. Der Kroate Davor Rokavec erhält einen Zwei-Jahres-Vertrag und werde "wichtige Aufgaben rund um die Jugendmannschaften bis hin zur Profimannschaft übernehmen", teilte der Verein mit. Er folgt damit auf Silvio Krause.

Wird auch Trainer der Reserve

"Schwerpunkte in seiner Arbeit mit dem talentierten HSC-Nachwuchs und auch den Profispielern werden die Bereiche individuelle Schulung, Video-Analyse und Scouting sein", heißt es weiter. Darüber hinaus werde der 45-Jährige als verantwortlicher Cheftrainer der zweiten Mannschaft fungieren und damit Nachfolger von Ronny Göhl, der das Traineramt nach dieser Saison aus beruflichen Gründen niederlegen wird.

"Durch die Zugehörigkeit zum Trainerstab der Bundesliga und die verantwortungsvolle Trainerrolle in unserer zweiten Mannschaft wird Davor ein perfektes Bindeglied zwischen Nachwuchs- und Profibereich sein. Wir werden in den nächsten Jahren viele sehr talentierte Spieler in unserem Anschlussbereich haben. Von daher ist die hervorragende individuelle Ausbildung der Jungs ein ganz wichtiges Thema. Hier wird Davor seine Stärken voll einbringen", blickt HSC-Geschäftsführer Jan Gorr voraus.

Mahmutefendic: "Ein sehr großer Fachmann"

Nach Stationen in Spanien und Kroatien betreute Davor Rokavec unter anderem die Jugendakademie des kroatischen Rekordmeisters RK Zagreb. "Davor ist für mich ein sehr großer Fachmann. Er bringt unheimlich viel Erfahrung im Bereich der Jugendakademie mit, insbesondere was die Entwicklung von jungen Spielern angeht", sagt der neue Cheftrainer der Coburger, Anel Mahmutefendic, über Rokavec.

"Der HSC bekommt einen sehr innovativen Trainer, der durch seine Art zu trainieren, die Interessen und die Entwicklung der Spieler immer in den Vordergrund stellt. Ich bin überzeugt davon, dass Davor auch zu unserer Entwicklung einen großen Teil beitragen wird", betont er.

Nach weiteren Stationen in Slowenien und Kroatien führte Rokavecs Weg zum VfL Gummersbach, bei welchem er aktuell noch Trainer der U19-Mannschaft des Handballbundesligisten ist. Dort steht er eng im Austausch mit dem zukünftigen HSCCheftrainer Anel Mahmutefendic und bildete auch dort Nachwuchstalente für die Profimannschaft aus. Nun werden beide gemeinsam in Coburg das Ziel verfolgen, den HSC weiterzuentwickeln.

"Ich freue mich sehr, dass Davor Teil unseres Trainerstabs wird und die Jugend des HSC betreuen wird. Ich bin mir sicher, dass er mit seinen Ideen weitere Schritte in der Entwicklung der Jugendmannschaften anstoßen wird, um die jungen Spieler so gut wie möglich in die Bundesligamannschaft zu integrieren", so Anel Mahmutefendic.

Als A-Lizenz-Trainer und EHF-Master-Coach bringe Rokavec somit einiges an Erfahrung mit nach Coburg. "Ich habe mich für Coburg entschieden, weil ich das Projekt HSC für sehr interessant halte und ich hoffe, dass ich mit meiner Erfahrung und meinen Ideen dazu beitragen kann, unsere Pläne umzusetzen. Mein Ziel wird es sein, die Struktur des Jugendbereichs weiter auszubauen und möglichst viele Spieler für die erste Mannschaft zu entwickeln", erklärt Davor Rokavec.