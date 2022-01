Hrustic: "Da hat der Trainer sicher schöne Kopfschmerzen"

Obwohl Sechser Ajdin Hrustic seine Sache beim 2:3 gegen Borussia Dortmund passabel machte, droht ihm beim Auswärtsspiel gegen den FC Augsburg erneut die Bank. Über seine Entwicklung zeigt sich der Australier aber zuversichtlich - und nimmt den Konkurrenzkampf im Mittelfeld kämpferisch.

Die alte Börsenweisheit "The trend is your friend" dürfte besonders in der Finanzmetropole Frankfurt viele Anhänger haben. Einer davon ist Ajdin Hrustic. "Die erste Saison war nicht einfach für mich", sagt der Mittelfeldspieler der Frankfurter Eintracht. Nur einmal stand er da bei Anpfiff auf dem Fußballfeld, insgesamt kam Hrustic auf zwölf Einsätze.

In dieser Saison scheint es deutlich besser zu laufen: Sechsmal stellte ihn Trainer Oliver Glasner bereits in Europa League und Bundesliga in der Startelf auf, schon jetzt hat der 25-Jährige bei zwölf Einsätzen mehr Spielzeit absolviert als in der kompletten Saison zuvor. Zuletzt konnte Hrustic beim 2:3 gegen Borussia Dortmund erneut zarte Eigenwerbung für sich machen (kicker-Note 3). Der Trend sieht positiv aus.

Nur Vierter in der Hackordnung?

Doch nun droht dem Australier mit bosnischen Wurzeln erneut der Schritt zurück auf die Bank. Anders als am vergangenen Wochenende dürften Glasner am Sonntag gegen den FC Augsburg (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) wieder alle vier defensiven Mittelfeldspieler zur Verfügung stehen: Hrustic, Kapitän Sebastian Rode sowie die nach Corona-Quarantänen wieder vollständig fitten Djibril Sow und Kristijan Jakic. Sow gilt dabei als gesetzt, beim Kampf um den Platz neben ihm scheinen Jakic und Rode ihre Nasen ein Stück vor Hrustic zu haben.

Dieser schätzt die Situation realistisch ein. Schon in der Hinrunde rutschte er nach drei Startelfeinsätzen in Folge wieder ins zweite Glied. "Das akzeptiere ich, es macht mich besser. Ich arbeite hart und versuche, meine Chance zu nutzen", sagt Hrustic und betont: "Ich muss dranbleiben." Den engen Konkurrenzkampf mit den Kollegen nimmt er sportlich, Transfergerüchte gingen "hier rein und da raus". Das Quartett treibe sich gegenseitig an, Hrustic ist im engen Rennen um Spielzeit jedenfalls nicht abgeschlagen. Und eine gewisse Personalauswahl kann mit Blick auf die anstehenden englischen Wochen ab März nur förderlich sein. Dann geht es im Achtelfinale der Europa League weiter.

Die Winter-WM als großes Ziel

Bis dahin muss Glasner die Situation entsprechend moderieren. "Er gibt jedem Spieler das Gefühl, etwas Wichtiges einbringen zu können", lobt Hrustic seinen Chef. Das gebe Selbstvertrauen. Auch für die Auftritte mit der Auswahl Australiens, die bei den Qualifikationsspielen Ende Januar noch Chancen auf die Teilnahme an der WM in Katar wahren kann. Da würde Hrustic gerne mitwirken.

"Dafür ist es wichtig, so viele Spiele in den Beinen zu haben wie möglich", sagt der zwölfmalige Nationalspieler, der zuletzt stets für sein Heimatland auf dem Rasen stand. Im Konkurrenzkampf bei Eintracht Frankfurt macht Hrustic deswegen Dampf - und weiß um Glasners schwere Entscheidung bei der Frage, wer spielt: "Das sorgt bei ihm sicher für schöne Kopfschmerzen."