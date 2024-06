Hrubeschs Kritik: "Laufen los wie die Verrückten"

Mit einem Sieg am Dienstag in Polen kann die deutsche Nationalmannschaft schon das Ticket für die EM im nächsten Jahr in der Schweiz lösen. Dafür müssen die Spielerinnen aber von der ersten Minute an konzentriert sein, weiß Bundestrainer Horst Hrubesch.

Eins ist klar: So einen Fehlstart wie am Freitagabend will sich die deutsche Nationalmannschaft nicht noch mal erlauben. Genau 28 Sekunden brauchten die Polinnen in Rostock, um die deutsche Mannschaft zu überrumpeln und in Führung zu gehen. Am Ende konnten die Gastgeberinnen das EM-Qualifikationsspiel zwar standesgemäß mit 4:1 für sich entscheiden, aber so ganz abhaken mag Horst Hrubesch die Anfangsphase nicht.

"Wir wollen immer gleich alles machen, alles probieren und laufen los wie die Verrückten, statt erstmal Kontrolle zu bekommen", moniert der Bundestrainer. "Wir müssen besser absichern, hinten kontrollierter stehen. Polen ist keine Laufkundschaft. Sie können gut kontern."

Hrubesch selbstbewusst

Gelegenheit, um es besser zu machen, haben die deutschen Spielerinnen am Dienstag (18 Uhr, LIVE! bei kicker) im Rückspiel im polnischen Gdingen. "Wir werden es so angehen, dass wir die drei Punkte mitnehmen", kündigte Hrubesch an, denn: "Wir sind ein guter Haufen, der Spiele gewinnen will. Und wir bestimmen allein, ob wir gewinnen oder verlieren."

Sollte das DFB-Team in Polen erfolgreich sein, hätte es das Ticket für die EM 2025 in der Schweiz schon gelöst und die restlichen beiden Qualifikationspartien am 12. Juli auf Island und am 16. Juli in Hannover gegen Österreich könnten komplett zur Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris (26. Juli bis 11. August) genutzt werden. Für das Großereignis darf Hrubesch aber nur 16 Feldspielerinnen plus zwei Torhüterinnen mitnehmen, so dass er aus dem aktuellen 23er-Kader noch fünf Spielerinnen streichen muss.

Freigangs Defizit

Zu den Wackelkandidatinnen dürfte auch Laura Freigang gehören. Die Offensivakteurin von Eintracht Frankfurt gehörte schon bei der EM 2022 in England und der WM 2023 in Australien und Neuseeland zum DFB-Aufgebot, bekam in den beiden Turnieren aber jeweils nur wenig Spielzeit von Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Für Hrubesch ist Freigangs großes Defizit deutlich: "Sie muss mehr Tore schießen. Das habe ich ihr auch gesagt."

Trotz der großen Konkurrenz im Sturm mit Alexandra Popp und Lea Schüller rechnet sich die 26-Jährige Chancen aus, mit nach Frankreich fahren zu dürfen. "Es ist mein klares Ziel, dass ich es in den Kader schaffen möchte. Ich bin mir aber meiner Situation bewusst und weiß, dass es keine Selbstverständlichkeit ist, zu dem Turnier mitzufahren. Wir geben alle Gas und wollen alle dahin."

Sie sei froh, dass die Entscheidung über die Kader-Plätze nicht treffen muss, sondern der Trainer. "Ich würde mich natürlich freuen, wenn ich dabei wäre." Wenn nicht? "Das würde ich auch verkraften. In den letzten zwei Jahren habe ich es geschafft und war sehr glücklich damit." Wichtig sei ohnehin, dass das Team funktioniere. "Das ist keine Floskel."

Darf Freigang sogar von Beginn an spielen? - Hegerings Olympia-Teilnahme nicht gefährdet

Am Dienstag bekommt Freigang in Polen wohl noch mal die Chance, sich zu präsentieren - möglicherweise auch von Beginn an. Am Freitag wurde sie zur zweiten Hälfte für Popp eingewechselt, konnte aber nicht voll überzeugen.

Bis auf Innenverteidigerin Marina Hegering vom VfL Wolfsburg hat Hrubesch für die Partie am Dienstag alle Spielerinnen an Bord. Die Abwehrchefin hatte sich am Freitag eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen. Hegerings Teilnahme an den Olympischen Spielen sei aber nicht gefährdet, betonte Hrubesch. "Das kriegen wir hin."