Hrubeschs Kader steht: Zwei Rückkehrerinnen und "kein Risiko" bei Frohms

Horst Hrubesch hat am Freitag den 23-köpfigen Kader für die anstehenden Nations-League-Spiele bekanntgegeben - mit zwei Rückkehrerinnen. Bei Merle Frohms will der Bundestrainer "kein Risiko eingehen".

Der alte und neue, "bis auf Weiteres" wirkende Bundestrainer Horst Hrubesch hat am Freitag sein Aufgebot für die beiden anstehenden Nations-League-Spiele gegen Wales (27. Oktober, 17.45 Uhr) und auf Island (31. Oktober, 20 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker) bekanntgegeben.

Svenja Huth, in den vergangenen Wochen oft auf der Zehnerposition bei den Wölfinnen aktiv, kehrt nach ihrer privat bedingten Absenz zuletzt wieder in den Kader zurück. Auch Sara Däbritz (Olympique Lyon), die zuletzt wegen eines Trauerfalls fehlte, steht im im 23-köpfigen Aufgebot. Nicht dabei ist dagegen Frankfurts Abwehrchefin Sophia Kleinherne, die mit der Eintracht in den Spielen gegen Sparta Prag überzeugte und mit der SGE erstmals in der Champions-League-Gruppenphase steht. Ansonsten verzichtete Hrubesch weitgehend auf große Überraschungen.

"Ich sehe viel Potenzial bei diesen Spielerinnen und habe daher großes Vertrauen, dass wir diese beiden wichtigen Nations-League-Spiele positiv gestalten werden. Wir wollen es zusammen angehen", erklärte Hrubesch.

Stammtorhüterin Merle Frohms fehlt dabei wie schon zuletzt in beiden Champions-League-Qualifikationsspielen des VfL Wolfsburg. Die 28-Jährige hatte sich im Training eine Gehirnerschütterung zugezogen. "Die Entscheidung zu Merle Frohms haben wir in enger Abstimmung mit dem Verein getroffen. Hier möchten wir kein Risiko gehen. Die Gesundheit der Spielerinnen steht immer an oberster Stelle", meinte Hrubesch.

Durch Frohms' Ausfall rutscht das Duisburger Top-Talent Ena Mahmutovic ins Aufgebot. Den Kasten hüten wird aller Voraussicht nach Ann-Katrin Berger, auch wenn diese beim FC Chelsea zurzeit nur Ersatz hinter der neu verpflichteten Zecira Musovic ist.

Wolfsburgs Senkrechtstarterin Vivien Endemann fand ebenso noch keine Berücksichtigung wie die zurzeit angeschlagene Hoffenheimer Top-Torjägerin Melissa Kössler.

Wollen die DFB-Frauen zu den Olympischen Spielen 2024 nach Paris fahren, müssen sie ihre Nations-League-Gruppe A3 zwingend gewinnen. Derzeit liegt die deutsche Auswahl mit drei Punkten aus zwei Spielen auf dem zweiten Platz.