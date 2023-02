Hrubeschs Anekdote über Sandro Wagner: "Dann töte ich dich"

Während Horst Hrubesch beim Hamburger SV eine Ära prägte, stieg er später beim DFB zum erfolgreichen Junioren-Trainer auf. Im zweiten Teil des "kicker meets DAZN"-Talks spricht der 71-Jährige u.a. über Ex-Spieler Sandro Wagner.

Horst Hrubesch pflegte einen ganz besonderen Umgang mit seinen Spielern. "Einfach machen", hieß einer seiner Leitsätze. Er wollte den Spielern immer das Vertrauen mitgeben und die Gewissheit, dass Fehler erlaubt sind. "Mach' erstmal, weil wenn du nix machst, ist es schlimmer", sagt Hrubesch im KMD-Podcast über seine Philosophie.

Sein erster großer Erfolg war der Gewinn der U-21-Europameisterschaft 2009. Hier tummelten sich Größen wie Manuel Neuer, Jerome Boateng, Mats Hummels oder Mesut Özil im deutschen Team. Auch Sandro Wagner gehörte zum Kader - mit gewichtiger Rolle im Finale.

"Es gibt Spiele, in denen ich ihn nicht brauche oder etwas anderes besser funktioniert", blickt Hrubesch auf den Stürmertypen Wagner zurück. "Wenn du so einen Stürmer hast, musst du ihn auch wollen. Wenn du ihn nicht willst und auf der Bank lässt, verhungert er."

KMD #163 - Horst Hrubesch Vol. II In der neuen Folge kicker meets DAZN gibt es den zweiten Teil des großen Interviews mit Legende und Ex-U-21-Trainer Horst Hrubesch zu hören, der ausführlich über die Olympia-Erfahrung 2016, Spätzünder Julian Brandt, HSV-Coach Tim Walter plaudert und eine Anekdote zu Sandro Wagner auspackt. KMD #162 - Horst Hrubesch Vol. I 20.02.2023 KMD #161 - Gregor Kobel 13.02.2023 KMD #160 - Patrick Wimmer 06.02.2023 KMD #159 - Tom Bartels + Marco Hagemann 30.01.2023 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Und was sagt Wagner über seinen Ex-Coach? Er reagierte sofort und schickte spontan eine WhatsApp in die Sendung, als er erfuhr, dass Hrubesch zu Gast ist. "Einfach machen, der Mannschaft Vertrauen geben und auf dem Platz und außen rum füreinander einstehen. Das hat Hrubesch geprägt wie kein Zweiter", plaudert Wagner über seinen U-21-Trainer. "Sein größter Benefit war, eine Mannschaft zu einer Mannschaft zu formen. Da konnte sich keiner rausnehmen. Das war bis heute das größte Learning von ihm."

Wagner: "Dadurch ist Hrubesch Europameister geworden"

Doch bei der U-21-EM wäre Wagner auf der Bank dann fast verhungert. Lediglich zwei Kurzeinsätze kamen bis zum Finale in seine persönliche Bilanz - gar nicht nach dem Geschmack von Wagner. Deshalb gab es noch eine kleine Spitze für Hrubesch. "Sein größtes Learning war, dass er mich im Finale hat spielen lassen und ich zwei Tore gemacht habe", kommentierte Wagner amüsiert in seiner Sprachnachricht. "Dadurch ist er Europameister geworden. Also ich hoffe, das war sein größtes Learning, weil er bis zum Halbfinale Dejagah hat spielen lassen" (lacht). Eine Gelbsperre für Dejagah hatte Wagner die Türe fürs Finale gegen England geöffnet.

"Da seht ihr, es hat schon weh getan. Es hat sich doch gelohnt, ihn warten zu lassen", kommentierte Hrubesch amüsiert die Nachricht seines Ex-Stürmers und erinnert sich sogar noch an eine Spielszene aus dem Finale, die ihn auf die Palme brachte. "Einmal muss er einen Pass spielen, den braucht er nur mit der Breitseite hinlegen, dann stehen wir blank vor dem Tor, da will er den Ball mit der Hacke spielen. Ich habe ihm in der Halbzeit gesagt: 'Machst du das noch einmal, dann töte ich dich auf dem Platz, ich bringe dich um.'"

Das Ergebnis der Unterhaltung ist bekannt. Per Doppelpack in der zweiten Hälfte entschied Wagner die Partie mit 4:0 zugunsten von Deutschland. Für viele Spieler war es der Start einer großen Karriere - sechs Schützlinge von Hrubesch wurden fünf Jahre später Weltmeister.

Im zweiten Teil des KMD-Podcasts spricht Hrubesch außerdem über seine Teilnahme an den Olympischen Spielen und mit welchen Tricks und Methoden er an seine Spieler rankam. Außerdem erklärt er, warum Tim Walter genau der richtige Trainer für den HSV ist.

kicker meets DAZN jetzt hier hören:

KMD #163 - Horst Hrubesch Vol. II In der neuen Folge kicker meets DAZN gibt es den zweiten Teil des großen Interviews mit Legende und Ex-U-21-Trainer Horst Hrubesch zu hören, der ausführlich über die Olympia-Erfahrung 2016, Spätzünder Julian Brandt, HSV-Coach Tim Walter plaudert und eine Anekdote zu Sandro Wagner auspackt. KMD #162 - Horst Hrubesch Vol. I 20.02.2023 KMD #161 - Gregor Kobel 13.02.2023 KMD #160 - Patrick Wimmer 06.02.2023 KMD #159 - Tom Bartels + Marco Hagemann 30.01.2023 Spotify Deezer Apple Podcasts audio now weitere Podcasts

Der Podcast ist über die Website und die Apps des kicker, die Portale der DAZN Group sowie alle gängigen Podcast-Plattformen abrufbar, wie zum Beispiel:

- Spotify - Deezer - iTunes - Google Podcasts - Podimo