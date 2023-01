Hrubesch und Heinevetter zu Gast bei Ginters Spenden-Gala

Bei der Charity Night der Matthias-Ginter-Stiftung am Dienstagabend im Freiburger Europa-Park Stadion konnte der SC-Spieler neben Mannschaftskollegen und einem Teil des Trainerteams auch Prominenz aus Sport, Wirtschaft und Kultur begrüßen. Dabei wurden Spenden für benachteiligte Kinder aus der Region gesammelt.

Engagieren sich schon seit vielen Jahren in ihrer eigenen Stiftung: Christina und Matthias Ginter. picture alliance/dpa

Ein Abend für den guten Zweck, da konnte auch Trainer Christian Streich nicht Nein sagen, obwohl der Re-Start der Bundesliga nur wenige Tage entfernt ist. "Wenn ich es mir hätte aussuchen können, wäre ich die ganze Woche Zuhause geblieben, aber ich bin gerne hier", sagte Streich, "toll, dass Matze und seine Frau solche Projekte unterstützen. Da er bekannt ist und sehr beliebt, hoffe ich, dass genug zusammen kommt, um Kinder zu helfen."

Der SC-Coach hatte wie einige seiner Spieler und Trainerkollegen die Sportklamotten gegen den Ausgehanzug eingetauscht. Praktischerweise wurde der rote Teppich diesmal auch nicht wie bei den ersten drei Veranstaltungen im Historischen Kaufhaus am Münsterplatz, sondern vor den VIP-Räumen des Stadions ausgerollt. "Wir hätten sonst auch gar nicht so früh anfangen können, weil wir vorhin noch auf dem Trainingsplatz standen", scherzte Streich. Bei Ginters Gala waren auch die Teamkollegen Christian Günter, Vincenzo Grifo, Yannik Keitel, Noah Weißhaupt, Robert Wagner, Merlin Röhl und die beiden Freiburger Athletiktrainer Daniel Wolf und Maximilian Kessler.

Hrubesch blickt zurück

Zu den etwas weiter angereisten der insgesamt rund 250 Gäste gehörten Handballtorwart Silvio Heinevetter und Horst Hrubesch, der Ginters Trainer in der Jugend-Nationalmannschaft und in der Olympia-Auswahl war, die 2016 Silber in Brasilien gewann. "Er hat von klein auf immer auf hohem Niveau gespielt und sich immer weiter entwickelt", sagte Hrubesch über den 28-jährigen Verteidiger, "auch bei mir hat er schon Verantwortung übernommen, und auch immer weiter gedacht. Das zeigt sein ganzer Weg, den er als Fußballprofi und als Mensch gegangen ist."

Und dazu zählt auch die Stiftung, die Ginter 2018 - damals noch als Gladbacher Spieler - zusammen mit seiner Frau Christina in Freiburg gegründet hat. Mit ihr unterstützten sie geistig, körperlich und sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche im Raum Freiburg, unter anderem mit Essenspatenschaften für Kita-Kinder. "Letztes Jahr hatten wir um die 20 Projekte. Es freut uns, dass die Stiftung so gut ankommt und wir so viele Unterstützer haben", betonte Ginter, "meine Frau übernimmt den Großteil der Organisation, ich habe ja alle drei, vier Tage auf dem Platz gestanden."

Christina Ginter: "Durch Corona haben sich viele neue Projekte aufgetan"

Christina Ginter, die wie ihr Mann aus der Region Freiburg stammt, ist Vorsitzende des Stiftungsvorstands. "Durch Corona haben sich viele neue Projekte aufgetan, häusliche Gewalt ist ein großes Thema geworden, da sind wir letztes Jahr mit Projekten dran gegangen", berichtete sie, "aber auch unser Inklusions-Fußballcamp wurde super angenommen. Wir merken, dass es einen großen Nachholbedarf gibt bei Angeboten für Kinder mit Handicap."

Am Dienstagabend wurden dafür weiter Spenden gesammelt. Auch SC-Kapitän Günter dürfte sich daran beteiligt haben. Er ist zusammen mit seiner Frau Katrin Stiftungsbotschafter, hat seit Ginters Wechsel zum Sport-Club aber in dieser Hinsicht nicht mehr so viele Aufgaben, "weil Matze und Chrissi jetzt selbst vor Ort sind".

Die Vorbereitung auf den Start in die restliche Bundesligasaison am kommenden Wochenende sieht der SC-Kapitän durch die Charity Night, genau wie sein Trainer, nicht beeinflusst: "Es steht ja nicht das Feiern im Vordergrund, sondern die Projekte zu unterstützen und zu sehen, was die beiden im vergangenen Jahr auf die Beine gestellt haben."