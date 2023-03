Hrubesch und Costa verlängern beim HSV

Die Verzahnung zwischen Nachwuchs- und Profibereich wird beim Hamburger SV weiter vorangetrieben. Horst Hrubesch und Claus Costa haben neue Arbeitspapiere unterschrieben.

HSV-Legende Horst Hrubesch und Claus Costa bleiben an Bord. Beide haben ihre Verträge bei den Rothosen verlängert. Über die Laufzeit der Arbeitspapiere machte der Klub keine Angaben.

Costa arbeitet seit 2019 für die Hanseaten als Leiter der Scoutingabteilung und wird nach Klubinformationen künftig in der Funktion des Direktors Profifußball (Director of Football Operations & Recruiting) arbeiten. Die strategische Kaderplanung und das Scouting bleiben hierbei auch weiterhin Schwerpunkte seines Aufgabenbereichs.

Ansprechpartner für das Trainerteam der Profis um Chefcoach Tim Walter

Costa wird das Kadermanagement rund um Transfers, Vertragsverlängerungen und Leihspieler in enger Absprache mit HSV-Vorstand Jonas Boldt verantworten. Gleichzeitig wird der 38-Jährige auch als enger Ansprechpartner für das Trainerteam der Profis um Chefcoach Tim Walter fungieren und in dieser Funktion auch die Verzahnung mit dem Nachwuchsbereich weiter intensivieren.

In eben diesem Nachwuchsbereich ist seit 2020 Horst Hrubesch der Boss. Der Europameister von 1980 hat seinen Kontrakt ebenfalls verlängert.

Hamburger Talentschmiede trägt Früchte

Unter Hrubeschs Leitung hatten zuletzt viele Talente den Sprung aus dem eigenen Nachwuchs zu den Profis geschafft. Tom Sanne erzielte in der laufenden Saison beim 2:3 gegen Magdeburg sogar sein erstes Profitor, mit Valon Zumberi, Omar Megeed und Bent Andresen debütierten in dieser Saison zudem drei weitere Akteure aus den Nachwuchsteams der Hamburger in der 2. Liga.

"Die Vertragsverlängerungen mit Horst und Claus sind die logische und konsequente Weiterverfolgung unseres Ziels, durch eine strategische Kaderplanung entwicklungsfähige Spieler für uns zu gewinnen und idealerweise die Durchlässigkeit aus unserem Nachwuchs noch weiter zu erhöhen", wird Boldt auf der Vereinswebsite zitiert. "Wir sind daher sehr zufrieden, dass wir künftig in dieser ebenso bewährten wie auf die Zukunft ausgerichteten Konstellation weiterarbeiten werden."

Die Hamburger, die zuletzt mit 2:4 beim Karlsruher SC unterlagen, empfangen am Samstag Holstein Kiel (13 Uhr, LIVE! bei kicker) zum Nordduell.