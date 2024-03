Hrubesch setzt für Start in EM-Quali auf Debütantin Schulze und Rückkehrerin Anyomi

Wenn die DFB-Frauen Anfang April gegen Österreich und Island in die Qualifikation für die EM 2025 starten, tun sie das mit vier Rückkehrerinnen im Aufgebot. Alexandra Popp fehlt nach Verletzung, Bibiane Schulze von Athletic Bilbao ist erstmals dabei.

Am 5. April (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beginnt in Linz für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft die EM-Qualifikation. Für diese Partie sowie das Heimspiel gegen Island (9. April, 18.10 Uhr) in Aachen hat Bundestrainer Horst Hrubesch am Dienstag sein 23-köpfiges Aufgebot bekanntgegeben - und Athletic Bilbaos Bibiane Schulze erstmals nominiert. Sie ersetzt Wolfsburgs Marina Hegering, die sich im Topspiel gegen den FC Bayern München (0:4) einen Muskelfaserriss zugezogen hatte.

Vier Rückkehrerinnen

Außerdem baut Hrubesch nach dem jüngsten Erfolgserlebnis in den Niederlanden - der geglückten Olympia-Qualifikation - auf den bewährten Stamm und auf die im Februar erstmals berufene Vivien Endemann und Melissa Kössler (Hoffenheim), die im Juni 2023 ihr Länderspiel-Debüt feierte, sowie Felicitas Rauch, die im Januar vom VfL Wolfsburg in die USA gewechselt war, und Lina Magull, die mittlerweile in Mailand spielt.

Ansonsten ist Nicole Anyomi anstelle der Mitte März zurückgetretenen Svenja Huth dabei. Die Frankfurterin, die am Montagabend gegen Bremen traf, wird die Wolfsburgerin positionsgetreu auf der rechten Außenbahn vertreten.

Popp und Lattwein fehlen

Bedeutet auch: Die am Knie verletzte Lena Lattwein muss ebenso passen wie ihre Teamkollegin Alexandra Popp, die zuletzt ebenfalls wegen einer Knieverletzung fehlte.

Auf Abruf stehen Linda Dallmann, Maria Luisa Grohs, Sophia Kleinherne, Paulina Krumbiegel, Ena Mahmutovic und Janina Minge für ihren Einsatz bereit.

Schon in der vergangenen Woche hatten die Nominierungen des U-20- und U-19-Teams die Möglichkeit ausgeschlossen, dass es die eine oder andere Senkrechtstarterin diesmal in den A-Kader schaffen könnte, so etwa bei Hoffenheims Mara Alber.