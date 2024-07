Hrubesch: "Ich merke langsam, dass die Luft knapp wird"

Die Olympischen Spiele rücken immer näher. Am 25. Juli startet die deutsche Elf ins Turnier in Frankreich. Vorher bestreitet die Mannschaft von Horst Hrubesch noch zwei EM-Qualifikationsspiele gegen Island und Österreich. Für 2025 kündigte der Bundestrainer seinen Rückzug aus dem Fußball an.

Horst Hrubesch ist mit seinem Outfit zufrieden. "Die Bekleidung fand ich gut. Ich kann einige Sachen ganz gut tragen, andere nicht so. Aber habe mir gleich zwei Hüte mitgenommen", erzählt der Bundestrainer nach der Einkleidung für die Olympischen Spiele in Frankreich (26. Juli bis 11. August) auf dem Düsseldorfer Messegelände mit einem Lachen.

Bereits am 25. Juli, also einen Tag vor der offiziellen Eröffnung, bestreitet das deutsche Team sein erstes Gruppenspiel in Marseille gegen Australien. Vorher stehen noch zwei EM-Qualifikationsspiele auf dem Terminplan: am Freitag (18.15 Uhr) trifft Deutschland auf Island und am nächsten Dienstag (19 Uhr) in Hannover auf Österreich.

Nörenberg: "Wollen beide Spiele klar und deutlich für uns entscheiden

Die deutsche Elf ist nach vier Siegen aus den ersten vier Quali-Spielen zwar schon für das Turnier im nächsten Jahr in der Schweiz qualifiziert, will diese beiden Partien aber auch als gute Vorbereitung für Olympia nutzen. "Wir wollen unbedingt gewinnen", betont Hrubesch und Co-Trainer Thomas Nörenberg ergänzt: "Olympia-Vorbereitung ist das eine. Das andere ist aber, dass wir auch eine Verpflichtung gegenüber Island und Österreich haben, alles abzurufen, weil diese beiden Mannschaften noch nicht durch sind. Wir wollen die beiden Spiele klar und deutlich für uns entscheiden."

Fehlen wird am Freitag Kapitänin Alexandra Popp. Die 33-Jährige ist wegen einer Reizung am Fuß aus Düsseldorf abgereist und trainiert in den nächsten Tagen bei ihrem Klub VfL Wolfsburg. Die Kapitänin war laut Hrubesch ohnehin nicht für die Partie auf Island eingeplant. Priorität habe, dass Popp für Olympia topfit ist, angesichts des strammen Programms. "Uns ist wichtig, dass wir alle Spielerinnen auf ein Level kriegen, damit wir mit diesen 18 Spielerinnen auskommen. Wir sind voll im Plan", berichtet Hrubesch.

Reicht die Zeit für Hegering?

Das gilt auch für die zuletzt angeschlagene Marina Hegering, die laut dem Bundestrainer nach ihrer Reha jetzt bei "70 bis 80 Prozent ist". Die Abwehrchefin hatte sich Anfang Juni im EM-Qualifikationsspiel gegen Polen in Rostock eine Verletzung an der Wade zugezogen. "Marina ist ein wichtiger Baustein", betont Hrubesch.

Hegering wird aber beim DFB-Kader bleiben und mit nach Island fliegen. Am Dienstag (19 Uhr) gegen Österreich soll Alexandra Popp dann auch wieder zur Verfügung stehen. "Ich freue mich umso mehr auf Hannover! Vor allem auf die vielen Fans, die uns dort bei unserem Länderspiel erwarten, bevor es zu den Olympischen Spielen geht", sagte Popp auf der DFB-Homepage. 34.000 Tickets sind für die Partie gegen Österreich schon verkauft.

Hrubesch hat ein klares Ziel - und hört im kommenden Jahr auf

Danach richtet sich der Fokus dann komplett auf die Olympischen Spiele. Hrubeschs erklärtes Ziel ist der Einzug in das Olympische Dorf in Paris. Dafür müsste die deutsche Mannschaft ins Finale einziehen. Für Hrubesch, der 2016 als Trainer in Rio de Janeiro mit der deutschen Männer-Mannschaft die Silbermedaille gewann, "ist Olympia einfach eine Geschichte, wo Menschen, für Menschen da sind".

Für den Sommer 2025 kündigte der 73-Jährige noch seinen Rückzug aus dem Fußball an. Nach den Olympischen Spielen will er seinen Vertrag als Nachwuchs-Chef beim Hamburger SV zwar erfüllen. Aber: "Ich merke langsam auch, dass die Luft bei mir ein bisschen knapp wird. Ich habe so langsam den Stand erreicht habe, wo ich einfach glaube, es wird langsam Zeit, kürzer zu treten und noch etwas anderes zu machen."