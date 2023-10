Hrubesch: "Das hat mich irritiert"

Am Freitag stellte Horst Hrubesch den Kader der Frauen für die anstehenden Länderspiele in der Nations League vor. Der Interims-Bundestrainer erklärte dabei auch seine Beweggründe, das Amt erneut anzunehmen, und wo er den Hebel ansetzen wird.

Lange Bedenkzeit brauchte er nicht, als er gefragt wurde. "Ich hatte keine Bedenken. Die Verbindung zu den Spielerinnen ist nie abgerissen. Ich habe immer 100 Prozent bekommen von den Spielerinnen, deshalb musste ich nicht lange überlegen", erzählt Horst Hrubesch über seinen schnellen Entschluss, die Frauen-Nationalmannschaft interimsweise zu übernehmen.

Wieder mal. Wie schon im März 2018, als Bundestrainerin Steffi Jones beurlaubt wurde und zeitnah kein Nachfolger bzw. keine Nachfolgerin zur Verfügung stand. Also sprang Hrubesch ("Ich habe den Frauenfußball lieben gelernt") ein, erreichte mit der Mannschaft die Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2019 in Frankreich und übergab im November 2018 das Amt an Martina Voss-Tecklenburg, die vorher knapp mit der Schweizer Nationalmannschaft an der WM-Qualifikation gescheitert war.

Der entscheidende Faktor war, dass da Olympia hinten draufsteht. Horst Hrubesch

Voss-Tecklenburg ist nun schon seit Wochen im Krankenstand und mit Horst Hrubesch hat der DFB interimsweise einen Nachfolger gefunden, der bei den Spielerinnen nicht nur hohe Akzeptanz genießt, sondern auch sehr beliebt ist. Und der Bundestrainer hat trotz der jüngsten Misserfolge kein Zweifel an seiner Mannschaft: "Ich kenne die meisten Spielerinnen und weiß, was da für eine Qualität drinsteckt. Der entscheidende Faktor war, dass da Olympia hinten draufsteht. Ich glaube, dass das für die Mädels das absolute Highlight ist. Und einige sind dabei, die das schon erreicht haben." Hrubesch ist "felsenfest davon überzeugt", dass die Qualifikation für die Olympischen Spiele im kommenden Jahr in Paris gelingen wird.

Aktuell vermisst der Bundestrainer bei den Spielerinnen aber "die Freude, die sie sonst gehabt haben. Vor allem die Eigenschaften, nie aufzugeben, dran zu sein, wach zu sein. Das hat mich irritiert bei den letzten Spielen." Hrubesch hat sich vorgenommen, seine Spielerinnen zu fragen, warum das so gewesen ist.

Ab Montag hat er Gelegenheit dazu, wenn sich die Nationalspielerinnen in Frankfurt einfinden, um sich auf die Nations-League-Spiele am nächsten Freitag in Sinsheim gegen Wales und am 31. Oktober auf Island vorzubereiten.

Den Kader hat Hrubesch klein gehalten. Lediglich 20 Spielerinnen plus drei Torhüterinnen hat der 72-Jährige nominiert. Zum DFB-Aufgebot gehören auch wieder Sara Däbritz (Olympique Lyon) und Svenja Huth (VfL Wolfsburg). Däbritz hatte zuletzt wegen eines Trauerfalls gefehlt, Huth wegen der Geburt ihres Sohnes Emil.

Nicht mit zum Kader gehört Torhüterin Merle Frohms. Die Wolfsburgerin muss aktuell wegen einer Gehirnerschütterung pausieren. Wer die deutsche Nummer 1 ersetzen wird, steht noch nicht fest. "Wir werden uns in den nächsten Tagen darauf einigen, wer spielt", erzählt der Bundestrainer. Wahrscheinlich ist jedoch, dass Ann-Katrin Berger vom FC Chelsea bei beiden Partien im Tor stehen wird. Fehlen wird auch Sydney Lohmann (FC Bayern) wegen einer Sprunggelenkverletzung.

Rettig will zeitnah auf Voss-Tecklenburg zugehen

"Ich hoffe, dass wir mit Horst ein gutes Stück vorankommen und die Qualifikation für Olympia schaffen", erklärt Bernd Neuendorf. Der DFB-Präsident hatte bezüglich der verworrenen Situation um Martina Voss-Tecklenburg indes keinen neuen Stand zu vermelden. "Wir wollen, dass sich Martina gut erholt, warten das in Ruhe ab und geben ihr Zeit." DFB-Sportgeschäftsführer Andreas Rettig kündigte an, dass er - wenn es möglich ist - zeitnah auf Voss-Tecklenburg zugehen werde. "Ich denke, es ist sinnvoll, die Köpfe mal zusammenzustecken."