Hrubesch beruft Olympia-Kader - mit Freigang, ohne Rauch und Anyomi

Der deutsche Kader fürs Olympische Frauenfußball-Turnier steht. Horst Hrubesch berief in das 18 Spielerinnen umfassende Aufgebot Laura Freigang, verzichtete aber auf Felicitas Rauch und Nicole Anyomi.

Dass es am Ende nur 18 Spielerinnen sind, die Horst Hrubesch mit zu den Olympischen Spielen nach Paris nehmen darf, machte es für den Bundestrainer noch einmal ein gutes Stück schwieriger als die üblichen Nominierungen für Nations League oder EM-Qualifikation. Sogar ein Schreiben ans IOC setzte der DFB auf, um die Kaderstärke zu erhöhen.

"Ich habe es ganz gerne, wenn ich in der Lage bin, innerhalb der Mannschaft zu wechseln, ohne vorher irgendwen rauszunehmen", sagte er im April: "Ich weiß nämlich genau, in Marseille sind über 30 Grad und zwei Spiele in drei Tagen."

Auch deswegen entschied er sich nun für einige Akteurinnen, die auf mehreren Positionen einsetzbar sind - etwa für Sara Doorsoun (rechts und innen in der Abwehr) - und gegen "Spezialistinnen" wie Rechtsverteidigerin Pia-Sophie Wolter und Linksverteidigerin Felicitas Rauch.

Däbritz muss verletzt passen

Am Mittwoch veröffentlichte der DFB das 18-köpfige Aufgebot, in dem Überraschungen weitgehend ausblieben und der sich komplett aus dem 23-köpfigen Kader für die Polen-Spiele Ende Mai und Anfang Juni speist. Es fehlen Ersatztorhüterin Stina Johannes, Janina Minge, Nicole Anyomi sowie eben Wolter und Rauch. "Uns war es wichtig, die Spielerinnen frühzeitig zu informieren. Dabei mussten wir leider auch einige Spielerinnen enttäuschen, diese Gespräche sind immer schwierig", sagte Hrubesch.

Außer der Frankfurterin Wolter stehen die anderen vier Gestrichenen für Olympia allerdings immerhin auf Abruf bereit und sind zudem vollwertige Mitglieder des Kaders für die beiden abschließenden EM-Qualifikationsspiele auf Island (12. Juli, 18.15 Uhr) und gegen Österreich (16. Juli, 19 Uhr, jeweils LIVE! bei kicker). Dafür nämlich durfte Hrubesch mehr Spielerinnen nominieren.

Außerdem wird US-Legionärin Rauch die komplette Zeit des Olympischen Turniers beim DFB-Team verweilen, um im Falle einer Verletzung sofort einspringen zu können. Johannes und Anyomi wird Hrubesch für die drei Vorrunden-Spiele mit nach Frankreich nehmen, während sich Minge bei ihrem neuen Klub VfL Wolfsburg fit hält.

Sara Däbritz, die 2016 in Brasilien bei den Olympischen Spielen dabei war, muss diesmal wie erwartet wegen ihrer Knöchelverletzung zuschauen. Geschafft haben es dagegen Laura Freigang und Vivien Endemann, die ebenfalls als Wackelkandidaten galten.

In Marseille startet das DFB-Team am 25. Juli (19 Uhr) gegen Australien ins Turnier. Weitere Gruppengegner sind die USA, die ihren Kader ohne Alex Morgan bereits in der Vorwoche kommunizierten, und Sambia.