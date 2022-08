Hrgotas Verbleib soll für Auftrieb sorgen

Nachdem Fürths Kapitän Branimir Hrgota bei der SpVgg verlängert hat, holten die Franken nun auch einen vielversprechenden Linksverteidiger.

Auch wenn Hrgota stets betont hatte, sich ausschließlich auf das Hier und Jetzt in Fürth zu konzentrieren, war nicht zu übersehen, dass seine ungeklärte Zukunft Spuren bei ihm hinterlassen hatte. Bis auf seinen Doppelpack am 4. Spieltag beim 2:2 in Düsseldorf absolvierte der dreimalige schwedische A-Nationalspieler bisher eine für seine Verhältnisse schwache Saison. "Seine Leistungen sind sicherlich durchwachsen gewesen, auch aufgrund der Situation", erklärt Schneider auf der Pressekonferenz am Freitag, "das hat ihn beschäftigt und belastet, das hat an ihm genagt." Umso glücklicher ist der Chefcoach, "dass alle Klarheit haben und dieses Thema mit seinen Nebengeräuschen vom Tisch ist". Hrgota, der keinen Hehl daraus gemacht hatte, gerne höherklassig zu spielen, verlängerte seinen Vertrag am Donnerstag bis 2026 und setzte damit ein starkes Zeichen.

"Brane macht seine Sache als Kapitän sehr gut"

Eines, das ihn selbst, aber auch das gesamte Team beflügeln soll. "Das hilft ihm und auch der Mannschaft", ist Schneider davon überzeugt, dass der Verbleib des 29-Jährigen - seit 2019/20 in Diensten der SpVgg - einen Push für alle Beteiligten auslösen wird. "Die Gruppe ist froh, dass Brane weiterhin da und ihr Kapitän ist", gibt der Schweizer Einblicke ins Innenleben des Kaders und lobt Hrgotas Leader-Qualitäten: "Brane macht seine Sache als Kapitän sehr gut. Die Leute sehen ja nicht, wie die tägliche Arbeit aussieht, wie er sich in der Kabine verhält, wie er mit den Jungs umgeht - das ist schon sehr vorbildlich." Die Hoffnung des 42-Jährigen, der den Torjäger (38 Treffer in 107 Pflichtspielen für Fürth) seit diesem Sommer trainiert: "Jetzt kann sich Brane wieder voll fokussieren und die Zuschauer und Fans mit befreiten und guten Leistungen wieder auf seine Seite ziehen."

John kommt auf Leihbasis von der TSG

Während hinter die Personalie Hrgota also ein Haken gesetzt werden kann, gibt es bei der Suche nach Neuzugängen ebenfalls positive Nachrichten aus Fürther Sicht. Die SpVgg, die auf der Suche nach einem Linksverteidiger war, hat am heutigen Freitag Marco John von der TSG Hoffenheim ausgeliehen. Der 20-Jährige kann auf der linken Abwehrseite und im Mittelfeld eingesetzt werden. In der Bundesliga kommt der U-21-Nationalspieler auf 16 Einsätze, dazu kommen vier Spiele in der Europa League. Bisher war Linksverteidiger Luca Itter nahezu konkurrenzlos, da Jetro Willems bis auf die Schlussviertelstunde zum Auftakt gegen Kiel (2:2) und das Pokal-Aus bei Fünftligist Stuttgarter Kickers (0:2) unter Schneider komplett außen vor ist.

Fürth sucht noch fürs Abwehrzentrum

Bis zum 31. August ist das Transferfenster noch geöffnet - und Schneider ist guter Dinge, dass noch etwas auf dem Transfermarkt passiert. Öffentlich kommuniziert ist die Suche nach einem Mann fürs Abwehrzentrum, weil mit Sebastian Griesbeck (Wadenverletzung) und Gideon Jungs (Trainingsrückstand nach Knie-OP) gleich zwei Innenverteidiger längerfristig fehlen.

Wiedersehen mit Ex-Coach Leitl

Die Aufgabe am Sonntag in Hannover bei 96 ist für Fürth eine besondere, ist es doch das erste Wiedersehen mit Ex-Trainer Stefan Leitl. Der 44-Jährige hatte das Kleeblatt nach seiner mehr als dreijährigen Amtszeit (Februar 2019 bis Juni 2022), deren Höhepunkt der Bundesliga-Aufstieg 2021 war, im Sommer dieses Jahres gen Hannover verlassen. "Natürlich haben wir viele Weggefährten, auch im Staff, die Stefan Leitl gut kennen", weiß Schneider um die Besonderheit dieser Partie, stellt aber klar: "In der Spielvorbereitung ist das kein explizites Thema gewesen."

Steigerung vorne und hinten vonnöten

Soll es ausgerechnet gegen Fürths Ex-Coach mit dem ersten Saisonsieg für die SpVgg klappen, ist sowohl eine deutlich bessere Chancenverwertung als auch eine klare Steigerung im Defensivverhalten dringend nötig. Beides erwies sich beim jüngsten 1:3 gegen Kaiserslautern als Knackpunkt. "Wenn wir uns weiter so viele qualitativ gute Chancen erarbeiten und jeder die Bereitschaft hat, konsequent zu verteidigen, dann sind wir überzeugt, auch wieder auf die Siegerstraße zu kommen", lautet Schneiders Marschroute. Der erste Dreier unter ihm würde nach Hrgotas Verbleib für den nächsten dringend benötigen Push beim mit erst drei Punkten schwach gestarteten Bundesliga-Absteiger sorgen.