Hradecky: "Wir können uns einen großen Gefallen tun"

Sowohl die ersten Saisonspiele als auch die jüngsten Aufeinandertreffen in Leverkusen lassen am Samstag ein Topspiel erwarten, wenn Bayer den BVB empfängt. Offensiv geht viel bei beiden Teams, defensiv ab und an aber auch.

Zweiter gegen Fünfter. Bayer 04 gegen den BVB. Rein tabellarisch findet das Spitzenspiel des 4. Spieltags am Samstag um 15.30 Uhr in der Leverkusener Arena statt. Auch wenn sich drei Stunden später mit RB Leipzig und Bayern München Vizemeister und Titelträger duellieren.

Aber nicht, weil in Leipzig der Tabellenzehnte den Dritten empfängt, werden die Augen am Nachmittag auf die Partie in Leverkusen gerichtet sein. Beide Teams erzielten in ihren drei Spielen in dieser Saison insgesamt neun Treffer - Spektakel ist angesagt. Die zwei jüngsten Duelle beider Teams in Leverkusen boten mit einem 4:3 und einem 2:1 jeweils beste Unterhaltung.

Diese erwartet Lukas Hradecky auch für das Duell am Wochenende, in dem seine Mannschaft für einen ersten Fingerzeig sorgen kann. "Wir können uns einen großen Gefallen tun", sagt Leverkusens Nummer 1 mit dem Blick auf die Tabelle, "wenn wir die drei Punkte holen, können wir uns erstmal vorne festsetzen."

Dann bekäme unser Start die Note 1 bis 2. Lukas Hradecky

Keine Frage, der zweite Sieg im zweiten Heimspiel gegen den zweiten Mitkonkurrenten um einen Champions-League-Platz würde Bayer 04 nach dem 4:0-Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eine sehr gute Ausgangsposition verschaffen. Es wären die Zähler acht bis zehn für das Team von Trainer Gerardo Seoane.

Vergangene Saison stand Leverkusen nach drei Unentschieden (in Wolfsburg, gegen Leipzig, in Stuttgart) am 4. Spieltag in Mainz schon unter Druck und wendete mit einem 1:0-Erolg einen Fehlstart ab. Jetzt besteht für Bayer die Chance, den gelungen Einstieg in die Saison mit dem dritten Sieg zu veredeln. "Dann bekäme unser Start die Note 1 bis 2", so Hradecky.

Rolfes: "Wir müssen ans Limit gehen"

Dem Finnen ist aber auch klar: Mit dem BVB erwartet die Werkself die bislang größte Herausforderung in dieser Spielzeit, bei der Finnlands Nationaltorhüter angesichts der in Topform befindlichen BVB-Angreifer Erling Haaland und Marco Reus Schwerstarbeit blühen dürfte.

Zweimal Offensivpower. Zweimal hochklassiges Umschaltspiel. Aber auch zwei Teams, die defensiv schon das eine oder andere zuließen - auch Simon Rolfes geht davon aus, dass der Entertainment-Faktor hoch liegen wird. "Die letzten beiden Spiele hier haben wir gewonnen, aber es waren ja super Spiele, und beide haben gezeigt, was sie drauf haben. Wir werden am Samstag wieder ans Limit gehen müssen, um zu gewinnen", weiß Leverkusens Sportdirektor, "es wird ein umkämpftes Spiel. Da stehen zwei Top-Mannschaften auf dem Platz. Ich freue mich drauf."