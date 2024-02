Hradecky: "Wäre eine Enttäuschung, Ende Mai nichts in den Händen zu halten"

Leverkusens Kapitän Lukas Hradecky lässt keine Zweifel aufkommen, dass jetzt nur noch der Gewinn der Meisterschale in der Bundesliga ein Erfolg wäre.

Am Freitagabend beim 2:1 gegen Mainz 05 machte Bayer 04 den nächsten Schritt Richtung Titel, untermauerte die Tabellenführung bei weiterhin acht Punkten Vorsprung auf den FC Bayern München. Und auch wenn der Rekordmeister am Samstagabend im Topspiel gegen RB Leipzig (2:1) nicht den Gefallen tat, erneut zu straucheln, ist die Ausgangsposition des Werksklubs elf Spieltage vor Saisonende besser, als er es sich je erträumt hätte.

Platz 2 ist kein Erfolg mehr

Und die Konsequenz daraus ist für Lukas Hradecky klar. Auch wenn der finnische Nationaltorhüter weit davon entfernt ist, den Gewinn der Meisterschaft für Bayer 04 bereits fest zu verbuchen, so stellt er eindeutig fest, dass Platz 2 in der Liga, der vor der Saison noch ein großer Erfolg gewesen wäre, in Leverkusen niemanden zufriedenstellen würde. Ihn persönlich schon gar nicht.

"Wenn wir jetzt absacken würden, hieße das ja, dass wir nicht mehr so gut spielen wie bisher. Das allein wäre eine Enttäuschung. Und natürlich wollen wir so eine schöne Saison in Bundesliga, DFB-Pokal und Europa League auch so gut wie irgend möglich beenden", erklärt Hradecky, "aber selbst, wenn irgendwann eine Niederlage kommen sollte, würden wir nicht erschrecken. Was die anderen machen, interessiert mich nicht. Doch es wäre schon eine Enttäuschung aus der jetzigen Sicht, Ende Mai nicht irgendetwas in den Händen zu halten. So ehrlich muss man sein."

Wir sind nicht die Gefangenen unseres Tiki-Takas. Lukas Hradecky

In der Bundesliga zählt für den Kapitän des Tabellenführers angesichts von acht Punkten Vorsprung auf den Rekordmeister aus München nur noch der Titel. Dass Bayer 04 die Liga derart dominiert, liegt laut Hradecky auch daran, dass der Kader genauso breit und variabel aufgestellt ist wie die Mannschaft in taktischer Hinsicht. So kann Bayer nahezu jede Klaviatur bedienen, wie der Keeper betont, wenn er sagt: "Wir sind nicht die Gefangenen unseres Tiki-Takas."

Auch wenn Bayer 04 mit dessen Hilfe in nun 33 Pflichtspielen ohne Niederlage schon sehr oft die drei Punkte verhaftet hat.

Im großen kicker-Interview in der Montagsausgabe (oder am späten Sonntagabend hier im eMagazine) erklärt Lukas Hradecky, welche Veränderungen in der Mannschaft so stark gemacht haben, worin die großen Qualiäten von Trainer Xabi Alonso liegen und warum er, bis er nicht mehr laufen kann, für die finnische Nationalmannschaft spielen möchte.