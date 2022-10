Hradecky: "Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir langsam eine Mannschaft werden"

Nach dem gehaltenen Last-Minute-Elfmeter gegen Atletico Madrid hat Leverkusen noch Chancen auf die K.-o.-Runde der Europa League. Für Bayer-Kapitän Lukas Hradecky hängt das vor allem mit dem Teamgeist zusammen, der zuletzt gefehlt hatte.

Es war die bis dato stärkste Leistung unter Xabi Alonso, die Bayer Leverkusen in der ersten Halbzeit gegen Atletico Madrid angeboten hat. Konsequentes Verteidigen, aggressives Pressing - und Eiseskälte vor dem gegnerischen Tor. Zur Pause führte die Werkself verdient mit 2:1 und trotz des schnellen Ausgleichs nach Wiederanpfiff, nach dem sich Atletico von einer anderen Seite zeigte und seine individuelle Klasse aufblitzen ließ, verdiente sich Bayer über 90 Minuten mit einer geschlossenen Teamleistung einen Punkt, der auch nach Schlusspfiff bestand hatte - trotz aller Umstände.

Denn als Clement Turpin nach sechs Minuten Nachspielzeit die Partie beendete, hielt die Freude über die bestehende Chance auf den "Trostpreis", den Einzug in die K.-o.-Phase der Europa League, nur kurz. Kaum war der Pfiff ertönt, griff sich der französische Schiedsrichter ans Ohr - der VAR hatte Kontakt mit ihm aufgenommen. Der Grund: Beim letzten Angriff eines alles nach vorne werfenden spanischen Spitzenklubs, das sich nur mit einem Sieg weiter Chancen auf das Achtelfinale der Königsklasse erhalten hätte, streifte Bayer-Verteidiger Hincapie beim Eckball der Ball über die Hand.

Turpin entschied nach VAR-Eingriff auf Elfmeter

Turpin lief zum Videobildschirm, sah sich die Szene an - und entschied auf Strafstoß für Atletico. Ein Schlag ins Gesicht für die Werkself, die mit einer Niederlage endgültig aus dem internationalen Geschäft ausgeschieden wäre - und eine äußerst harte Entscheidung noch dazu, war der Kontakt Hincapies doch nur minimal.

Aber die von Pech gebeutelte Werkself ging trotz alledem nicht als Verlierer vom Platz. Lukas Hradecky, in den vergangenen Wochen oft unsicher und von individuellen Fehlern geplagt, tauchte bei Carrascos Elfmeter ab und fischte den Schuss von der Linie. "Ich freue mich, dass ich die richtige Ecke erwischt habe", zeigte sich der Finne nach Schlusspfiff erleichtert und hofft nun, dass Bayer positive Energie aus den Schlussminuten ziehen kann: "Vielleicht ist das ein Zeichen, dass wir langsam eine Mannschaft werden; dass wir durch solche schwierige Phasen durchkommen und am Ende doch nicht das Tor kassieren."

Hradecky: "Das Fußballerische kommt, wenn wir uns das über den Kampf erarbeiten"

Ein Indiz, dass der Zusammenhalt in der Mannschaft wächst und sich in den vergangenen Wochen viel Frust angestaut hat, zeigen die Szenen nach Hradeckys Parade: Als erst Saul Niguez an der Querlatte scheiterte, dann Carrasco höchstselbst anschließend den zweiten Nachschuss auf der Linie entschärfte und der Punkt somit über die Zeit gerettet war, ließen die Werkself-Spieler ihren Emotionen freien Lauf und feierten frenetisch, dass es das Glück am Ende doch mal gut mit ihnen meinte und sie für einen couragierten Auftritt belohnt wurden.

"Ich freue mich, dass wir langsam verstehen, was gefragt ist, um auch gegen die stärksten Gegner zu punkten - das Fußballerische kommt irgendwann, wenn wir uns das über den Kampf erarbeiten", hatte der Kapitän weiter Lob für sein Team übrig, das nun gegen Brügge nach einer enttäuschenden Hinrunde noch den Einzug in die Play-offs der Europa League klarmachen kann, sofern Atletico im Parallelspiel gegen Porto nicht gewinnt.