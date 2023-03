Hradecky und Xabi Alonso schwärmen von Wirtz

Bayer zeigte gegen Hertha eine bärenstarke Leistung und sendete schon mal ein deutliches Zeichen gen Budapest. Sorgen bereitete aber zwischenzeitlich Jeremie Frimpong, während Florian Wirtz begeisterte.

Hochs und Tiefs wechseln sich in dieser Saison in Leverkusen ab - auch deshalb befindet sich Bayer nur auf Platz neun und steht beinahe schon in jedem Spiel unter Siegzwang, will man das internationale Geschäft noch erreichen. Das 4:1 gegen Hertha war Balsam für die Seele - und sorgte naturgemäß für gute Laune bei der Werkself.

"Es war eine komplette Leistung", lobte Trainer Xabi Alonso bei DAZN seine Elf und zeigte sich zufrieden. Robert Andrich ging da schon mehr ins Detail und lobte die Variabilität im Spielaufbau. "Wir wollen variabel spielen und nicht nur kurz, damit sich der Gegner nicht auf uns einstellen kann. Das haben wir heute über weite Strecken sehr gut gemacht", sagte der 28-Jährige, der gegen Berlin wieder auf seiner angestammten Position im Mittelfeld spielen durfte.

In jedem Spiel sehen wir einen besseren Flo. Xabi Alonso über Florian Wirtz

Andrich lobte die "gute Ballzirkulation", die gekennzeichnet war durch kurze Pässe, Doppelpässe und Vertikalpässe - sprich sehr vielseitig war. Dass es nicht immer wie am Schnürchen läuft, weiß der Mittefeldmann. "Bei uns ist es immer ein schmaler Grat zwischen Hurra- und Konzentrationsfußball. Es gehört bei uns auch mal die Hacke oder der Außenrist dazu, aber wenn es nicht zum Tor führt, dann ist es nicht gut."

Ein Schlüsselspieler bei Bayer war Florian Wirtz, der immer wieder mit starken Dribblings, guten Pässen und einer tollen Übersicht glänzte. Genial seine Vorbereitung des zwischenzeitlichen 3:0 von Moussa Diaby. Dabei ist der hochveranlagte Offensivspieler nach seinem Kreuzbandriss noch gar nicht bei 100 Prozent Leistungsvermögen, wie Xabi Alonso bestätigte. Wirtz sei zwar schon "viel besser" in Form, "aber er ist noch in dem Prozess, auf 100 Prozent zu kommen. In jedem Spiel sehen wir einen besseren Flo."

Entwarnung bei Frimpong

Lukas Hradecky verweis nach dem "besten Saisonspiel" der Werkself darauf hin, dass Wirtz auch mit "90 Prozent solche Leistungen bringt. Am Donnerstag können wir uns wieder auf ihn freuen." Am Donnerstag erwartet Bayer das Achtelfinal-Hinspiel der Europa League bei Ferencvaros Budapest. "Ein großes Spiel", wie Xabi Alonso betont: "Die Europa League ist ein großes Ziel von uns und wir wollen bis zum Ende kämpfen."

Bleibt noch die Frage nach Jeremie Frimpong, der gegen Berlin nach Vorlage und Tor frühzeitig ausgewechselt wurde. Xabi Alonso gab im Hinblick auf den Niederländer Entwarnung, der Muskel habe lediglich zugemacht, "aber es gab keine strukturelle Verletzung. Das ist hoffentlich kein Problem für Donnerstag"