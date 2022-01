Hradecky und die Haltungsfrage

Der Sieg in Gladbach hat bei Lukas Hradecky die Hoffnung geweckt, dass Bayer die Schwankungen in Zukunft kleiner halten kann. Hat der Leverkusener Keeper bei seinen Kollegen doch einen wichtigen Entwicklungsschritt festgestellt.

Diese Partie soll den Wendepunkt darstellen. Nach fünf Pflichtspielen ohne Erfolgserlebnis hat Bayer 04 in Gladbach 2:1 gewonnen. "Das war ein kleiner Befreiungsschlag", ordnet Lukas Hradecky ein, "manche Siege sind mehr wert als drei Punkte."

Hradecky: "Das war psychologisch wichtig"

Vier sieglose Spiele in der Bundesliga hätten "Spuren in der Mannschaft hinterlassen. Nach einem 2:0 nicht wieder einen Sieg herzugeben, war psychologisch schon wichtig", erklärt der Kapitän seine Erleichterung.

Für diese haben er und seine Mitspieler alles investiert. Und diese Bereitschaft der kompletten Mannschaft, sich nicht zum vierten Mal in dieser Saison eine 2:0-Führung aus den Händen nehmen zu lassen, stimmt den Finnen zuversichtlich.

"Das kannst du nicht trainieren, das musst du dir in den Spielen verdienen", betont der Nationalspieler, "ich kann den Stürmern tausend Mal verzeihen, wenn sie eine Konterchance vergeben, aber entscheidend war, wie die Jungs auch nach hinten gelaufen sind", betont Hradecky.

"Das war das Signal, warum wir gewonnen haben"

Der Keeper sagt dies vor allem mit Blick auf die Angreifer Patrik Schick ("Er hat ein paar Mal gegrätscht"), Moussa Diaby und Karim Bellarabi ("Er hat super verteidigt"), die sich allesamt für die Drecksarbeit nicht zu schade waren. "Das ist eine Haltungsfrage. Das war das Signal, warum wir gewonnen haben", so Hradecky.

Dass Bayer noch die absolute Stabilität fehlt, gesteht der Torhüter ebenso zu, wie er einen Ansatz zu einer positiven Entwicklung im Team erkennt, das in Gladbach die zweite Durstrecke in dieser Saison beendete. "Bis auf Bayern und Dortmund hat wohl jede Mannschaft diese Wackler gehabt", konstatiert er und bringt eine Erklärung, die ihn trotz ihrer Richtigkeit nicht wirklich gefällt: "Ich kann es selbst nicht mehr hören, dass wir eine junge Mannschaft haben. Aber diese wackeligen Phasen gibt es, wenn man nicht so reif, psychologisch nicht so stark ist wie die Bayern - das ist schon ein anderes Niveau."

Hradecky erwartet Positivserie

So extrem sollen die Talsohlen künftig nicht mehr ausfallen. "Dass wir nicht weggebrochen sind, ist schon ein Zeichen von Stärke, die hoffentlich, wenn wieder so eine Phase kommen sollte, diese kürzer hält. Dass wir so einen Sieg geholt haben, war schon ein Schritt in die richtige Richtung", glaubt der 32-Jährige, der nun eine Positivserie erwartet.

Diese soll am Samstag gegen Augsburg entstehen. "Ich habe ein gutes Gefühl. Wir können es uns nicht mehr leisten, egal gegen wen wir spielen", weiß Hradecky, der seine Zuversicht aus dem veränderten Defensivverhalten zieht. "Wie wir verteidigt haben, hat mir Hoffnungen gegeben, dass es langsam mal Richtung Weiße Weste geht", sagt Leverkusens Nummer 1 , die bislang nur vier Mal in dieser Bundesligasaison in den Genuss gegentorfreier 90 Minuten kam.

Kein guter Wert - nicht nur für einen Spitzenklub. Zum Vergleich: Neben Bayern Münchens Manuel Neuer durfte auch der Mainzer Robin Zentner schon sieben Mal ein Zu-null erleben. Obwohl Hradecky mit der viertbesten Paradenquote in der Liga von 71,0 Prozent sogar knapp vor Neuer (70,9) und Zentner (68,7) rangiert.

An den ersten sieben Spieltagen stand bei Bayer noch insgesamt dreimal die Null, danach nur noch am 12. Spieltag Mitte November beim 1:0 gegen den VfL Bochum. Es wird also Zeit für Bayer und Hradecky, der sagt: "Ich hätte nichts dagegen, wenn es gegen Augsburg so käme." Was auch entscheidend an der Bereitschaft aller seiner Vorderleute hängen dürfte.