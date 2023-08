Hradecky über das Bayer-Hoch und einen "Albtraum für den Gegner"

Bayer 04 ist beeindruckend in die Saison gestartet. Auch wenn Lukas Hradecky die Lobeshymnen auf den möglichen Titelkandidaten Leverkusen wegpuffert, erklärt er doch, wie stark sich die Mannschaft in diesem Sommer bereits entwickelt hat, und lobt die Neuen.

Er lässt sich nicht so leicht verrücktmachen. Schlagzeilen, egal, ob positiv oder negativ, werfen Lukas Hradecky nicht so einfach aus der Bahn. Eine Qualität des 33-Jährigen, die der Kapitän nun auch seiner Mannschaft nach dem idealen Auftakt mit zwei mehr als überzeugenden Siegen gegen Leipzig (3:2) und in Gladbach (3:0) attestiert.

"Wir können mit den Geräuschen von außen ganz gut umgehen", erklärt er zu der Euphorie um Bayer 04, "wir haben natürlich einen Wunschstart hingelegt, aber es geht weiter. Und wir haben genug erfahrene Spieler und Charaktere, um das richtig einzuordnen."

Wenn es um die öffentlich geäußerten Ambitionen geht, hält sich der finnische Nationalspieler wie alle bei Bayer 04 zurück und sagt nur: "Die Top-4 ist auf jeden Fall ein kleines Ziel, das man nennen kann." Und was ist dann das Große? Hradecky wehrt die Titelfrage ab wie einen Schuss auf halber Höhe. "Es tut uns ganz gut, jetzt nicht in die Wolken zu steigen. Wir haben jetzt Spieler, die damit umgehen können. Wir wollen jetzt erstmal drei Punkte gegen Darmstadt holen, dann geht es wahrscheinlich zum Topspiel." Nach München.

Der Torhüter lobt die gesteigerte Trainingskultur

Dabei macht Hradecky keinen Hehl daraus, dass in dieser Saison sich alles ganz anders anfühlt und auch ganz anders ausschaut als in den Jahren zuvor. In allen Bereichen. "In der Trainingskultur ist eine ganz klare Steigerung zu sehen. Deswegen kriegen wir momentan auch die PS auf den Platz, die wir haben", erklärt er das Bayer-Hoch, "wenn das Niveau der täglichen Arbeit so gestiegen ist, sieht es auch am Spieltag besser aus."

Natürlich lobt er Sechser Granit Xhaka, den neuen Boss: "Er ist halt ein Leader. Er bringt enorme Ruhe ins Spiel. Sein Einfluss ist groß sowohl in der Kabine als auch auf dem Platz". Und Victor Boniface, den neuen Sturmtank: "Er ist ein Alptraum für die verteidigende Mannschaft. Als Torwart hast du immer eine Anspielstation, er kriegt jeden Ball kontrolliert. Er ist ein enorm guter Zugang für uns."

"Das ist ein enormer Unterschied zur vergangenen Saison"

Doch nicht allein die Klasse der acht Neuen ist das Entscheidende. "Wir haben charakterlich so starke Spieler geholt. Da geht es nicht einmal um die fußballerische Qualität, sondern wir haben jetzt nicht ein oder zwei oder drei Leader - alle machen das. Das hilft uns allen", erklärt er die neue spielerische Reife, die sitzenden Abläufe, die erhöhte Disziplin, "das spiegelt sich alles auf dem Platz wider. Das ist schon ein enormer Unterschied zur vergangenen Saison."

Das nicht nur um effektiven Ballbesitzfußball erweiterte Portfolie sieht er ebenfalls als Grund für die neue Stärke. "Wir sind noch variabler geworden auch durch den Zugang von Jonas Hofmann. Er macht viel Tiefenläufe, findet die richtigen Räume", lobt er den Einfluss des halbrechten Angreifers auf das Spiel genauso, wie den von Boniface, der auch weit vom Tor entfernt wichtig ist. "Mit Victor hast du eine Anspielstation - wenn der Gegner uns unter Druck setzt, kannst du den Ball auf ihn chippen und hast das Pressing überspielt. Es sind so viele Sachen, die es uns im Moment leichter machen zu spielen. Natürlich muss man immer wieder die Leistung abrufen, aber die Qualität ist da."

Die meisten Spieler lesen nicht so viel in den deutschen Medien. Ich habe auch nur die kicker-App. Lukas Hradecky

Um auch die Bayern zu ärgern? Hradecky lässt sich nicht locken, setzt auf die Demut - und den hohen Anteil von Profis im Kader, deren Muttersprache nicht Deutsch ist. "Wir wissen, dass wir gut angefangen haben, aber mehr ist das auch nicht. Die meisten Spieler lesen nicht so viel in den deutschen Medien. Ich habe auch nur die kicker-App. Alle anderen Nachrichten lese ich auf Finnisch", erklärt er, "und da liest man nicht so viel über Leverkusen." Noch nicht.