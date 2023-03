Hradecky trotz Gegentor: "Werde meinen Verteidigern nie verbieten, sich reinzuwerfen"

Beim 2:1 über den FC Bayern musste Lukas Hradecky nur einmal hinter sich greifen, war aufgrund des abgefälschten Balles aber machtlos. Ein generelles Block-Verbot will der Keeper aber nicht aussprechen. Eine Maßnahme von Trainer Xabi Alonso fruchtete indes.

Viermal musste Leverkusens Keeper Lukas Hradecky in der Hinrunde beim Gastspiel beim FC Bayern München hinter sich greifen und sah vor allem beim Treffer von Thomas Müller zum 0:4-Endstand überhaupt nicht gut aus. Im Rückspiel hielt der Bayer-Kapitän, was es zu Halten gab. In der Schlussphase sicherte er mit guten Reaktionen gegen Serge Gnabry (85., 90+2), Leroy Sané und Alphonso Davies (beide 88.) den 2:1-Sieg.

Hradecky will Blocken nicht verbieten

Beim einzigen Gegentreffer, dem zwischenzeitlichen 0:1 durch Joshua Kimmich in der 22. Minute, war der 81-fache finnische Nationalkeeper allerdings machtlos. Weil Odilon Kossounou den Fuß reinhielt, schlug der Ball unhaltbar über Hradecky ein. Die Chancen, ob der 33-Jährige den Schuss abgewehrt hätte, schätzte er "50/50" ein - schob aber gleich bei DAZN nach: "Ich werde meinen Verteidigern nie verbieten, dass sie alles für die Mannschaft reinwerfen und Schüsse blocken. Manchmal passiert sowas und manchmal blocken sie so ganz stark einen Schuss."

Zuvor hatte die Werkself einen guten Beginn hingelegt und ließ sich auch nach dem Rückstand nicht hängen. Im Gegenteil: Nach Wiederbeginn war Bayer aktiver als die Gäste aus München und drehte durch zwei von Exequiel Palacios verwandelte VAR-Elfmeter die Partie. "Mit den Zuschauern war es ein Hexenkessel, wie ich es selten erlebt habe", schwärmte Hradecky. Die Unterstützung von den Rängen habe "natürlich geholfen" und auch, dass "die Bayern nicht ihren besten Tag erwischt" hatten. "Unser Tag war umso besser", freute sich der Keeper und verteilte ausdrücklich Lob an alle: "Jeder verdient ein Teil vom Sieg."

Nach dem Mittagsschlaf hatte ich auf meinem Handy die Nachricht vom Trainer: 'Heute spielst du Libero!' Robert Andrich

Alonsos Kniff mit Andrich

Neben den von Hradecky erwähnten Faktoren, spielte auch ein taktischer Kniff von Trainer Xabi Alonso eine gewichtige Rolle. Der Spanier, der als Spieler von 2014 bis 2017 beim Rekordmeister gespielt hatte, beorderte Robert Andrich in die zentrale Position der defensiven Dreierreihe und verlieh seiner Mannschaft so entscheidende Stabilität im Zentrum. Von seiner ungewohnten Position erfuhr Andrich auf kuriose Weise: "Nach dem Mittagsschlaf hatte ich auf meinem Handy die Nachricht vom Trainer: 'Heute spielst du Libero!'"

Diese Umstellung habe Leverkusen "immer mehr Möglichkeiten mit dem Ball gegeben", verriet Andrich. Auch gegen den Ball funktionierte der Matchplan: "Wir waren sehr, sehr aggressiv und haben wichtige Zweikämpfe gewonnen."

Und noch etwas klappte, was zuvor nicht immer in der Leverkusener Saison der Fall war: "Wir haben kontrollierten, aber offensiven Fußball gespielt." Gepaart mit einem leidenschaftlichen Verteidigen inklusive dem von Hradecky ausdrücklich nicht verbotenen "Reinwerfen" in die Schüsse, Flanken und Pässe der Münchner, stand am Ende nicht nur der fünfte Sieg in Folge, sondern auch der 400. Heimsieg der Bundesliga-Geschichte. Nach diesem hat die Werkself das internationale Geschäft wieder vor Augen.