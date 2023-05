Hradecky stützt Amiri und sieht düstere Parallelen zur Hinrunde

Der Schwung der Aufholjagd ist weg. Nach zwischenzeitlich 14 Spielen ohne Niederlage hat sich Bayer Leverkusen im Saisonfinale in ein formidables Tief gespielt und steht beim VfL Bochum vor einem "Endspiel". Die Vorzeichen sind alles andere als günstig.

Warnt vor dem wichtigen Spiel in Bochum vor einem weiteren Ausrutscher: Lukas Hradecky. IMAGO/MIS

Die jüngsten Tiefschläge mit dem Halbfinal-Aus in der Europa League gegen die AS Rom sowie dem völlig überflüssigen 2:2 nach 2:0-Führung gegen Gladbach haben das Stimmungsbild in Leverkusen kippen lassen. Die Euphorie ist der Skepsis gewichen. Der Aufwärtstrend hat sich ins Gegenteil verkehrt. Aus den jüngsten vier Ligaspielen holte Leverkusen nur drei Punkte, gewann nur zwei der vergangenen zehn Pflichtspiele.

Ernüchterung ist eingekehrt. Und die Sorge erwacht: Verspielt die Werkself auf den letzten Metern der Saison noch alles, was man sich nach einer indiskutablen Herbstserie so mühevoll, aber auch glänzend zurückerkämpft hat?

Fernduell um Platz 6

Durch die beiden verschenkten Punkte gegen Gladbach hat sich die Leverkusener Ausgangsposition im Rennen um Platz 6 am letzten Spieltag erheblich verschlechtert. Zum einen muss jetzt am Samstag gegen die um die Erstliga-Existent kämpfenden Bochumer (15.30, LIVE! bei kicker) mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ein Sieg her, da Verfolger VfL Wolfsburg zuhause gegen Absteiger Hertha BSC zur gleichen Zeit gewinnen dürfte.

Zum anderen muss der Werksklub weitere personelle Rückschläge wegstecken, die der Kader nicht einmal mehr für eine Partie so ohne Weiteres auffangen kann. Für den rotgesperrten Innenverteidiger Piero Hincapie gibt es keinen annähernd gleichwertigen Ersatz. Und auch im defensiven Mittelfeld stellt der Ausfall des gelbgesperrten Kerem Demirbay Trainer Xabi Alonso vor ein Problem.

Wie steckt Amiri seinen Aussetzer weg?

Grundsätzlich ist es möglich, die entstandene Lücke in der Doppelsechs mit dem einsatzfähigen Personal zu schließen. Allerdings geht (der letzte für diese Position verbliebene) Ersatzmann Nadiem Amiri am Samstag mit einer schweren Hypothek ins Spiel. Leistete sich der Joker doch gegen Gladbach einen kapitalen Aussetzer, als er vor dem 2:2 der Gäste mit seinem Rückpass nicht Torhüter Lukas Hradecky, sondern Borussen-Stürmer Marcus Thuram fand, der Torschütze Lars Stindl bediente.

Die Frage ist, wie Amiri diesen Tiefschlag bis zum Wochenende mental wegsteckt. Hradecky, der der Leidtragende des Blackouts war, erwartet hier aber kein Problem. "Nadiem kommt damit gut klar. Er wird ein gutes Spiel machen", leistet der Torhüter Aufbauhilfe, "es ist völlig erklärbar, was passiert ist."

Was Hradecky damit meint? Dass Thuram neben ihm stand, war nur der Tatsache geschuldet, dass dieser vielleicht zehn Sekunden zuvor eine Flanke, die auf Höhe des Fünfmeterraums durch den Sechzehner geflogen war, verpasst hatte und dafür selbst im Tor gelandet war. Nur weil der Franzose dort hadernd mit den Händen im Tornetz hängend einige Sekunden verweilt hatte, tauchte er dann dort auf, wo Amiri schlicht keinen gegnerischen Spieler vermuten konnte.

Panne? Zufall? Hradecky: Déjà-vu zu erster Saisonhälfte

Eine Panne, ein dummer Zufall. Oder wie es Hradecky nennt "eine skurrile Situation. Symbolisch für unsere zweite Hälfte", die beim finnischen Nationalspieler für ein Déjà-vu sorgte, weil düstere Parallelen zur ersten Saisonhälfte erkennbar waren. "Das hat mich alles zu viel an unsere Hinserie erinnert. Wir hatten zu wenig Fokus, haben uns nicht an unseren Plan gehalten", kritisiert der 33-Jährige offen.

Bayer 04, seit Mitte Februar eigentlich taktisch gereift und gefestigt, lieferte auf einmal wieder ein Bild mit anarchischen Zügen ab. Fahrig, unkonzentriert, beliebig. Wie es zu diesem Rückfall kam, der sich in Bochum nicht wiederholen darf, ist Hradecky ein Rätsel.

"Vielleicht liegt es an unserem Ausscheiden im Halbfinale der Europa League gegen Rom", vermutet der Torhüter, schiebt jedoch direkt hinterher: "Aber das reicht nicht als Erklärung." Zweiter Ansatz: "Es war vielleicht zu einfach, wie wir 2:0 in Führung gegangen sind. Auch wenn in der Kabine zur Halbzeit davor gewarnt wurde, dass das Spiel noch nicht durch ist."

Aufschwung unter Xabi Alonso ohne Ticket für Europa dahin

Egal, wie es dazu kam, die Bewertung dessen, was geschah, fällt eindeutig aus. "Wir waren einfach dumm", urteilt Hradecky schonungslos mit Blick auf die dadurch entstandenen Drucksituation. "In Bochum zu gewinnen, wird viel schwerer", warnt er, "hoffentlich ist allen klar, was uns dort erwartet. Für die geht es ums Überleben."

Und für Bayer irgendwie auch. Ein weiterer Rückschlag dieser Kategorie könnte das Ticket für Europa kosten und würde den Aufschwung unter Xabi Alonso und dessen Schubkraft für die neue Saison in großen Zügen konterkarieren.