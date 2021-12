Hradecky schimpft: "Wir sind zu brav"

Erneut hat Leverkusen ein 2:0 aus der Hand gegeben. Dementsprechend bedient war die Werkself auch am Mittwochabend.

Auf das herbe 2:5 in Frankfurt folgte ein 2:2 gegen Hoffenheim. Die Gemeinsamkeit: Beide Male führte Bayer mit 2:0, beide Male ging die Werkself nicht als Sieger vom Feld. "Ich weiß nicht, was passiert ist. Es war dasselbe wie gegen Frankfurt, wir führen 2:0, dann kriegen wir ein Tor, dann brechen wir komplett ein. Wir müssen mehr am Mentalen arbeiten, denn das ist kein Pech", sagte ein sichtlich bedienter Doppelpacker Patrik Schick nach der Partie bei "Sky".

Viel bessere Laune hatte auch Keeper Lukas Hradecky nicht: "Ich weiß nicht was passiert ist. Es ist sehr ärgerlich, wir waren wieder zu lässig, grundlos verunsichert. Das erste Tor darf natürlich nicht reingehen, aber wir führen trotzdem. Dann sind wir zu lässig und nicht in den Duellen. Das ist entäuschend, das macht die Stimmung natürlich schlecht, es war das letzte Heimspiel in diesem Jahr."

Beim ersten Gegentor sah der Schlussmann nicht gut aus, fing sich aus sehr spitzem Winkel den Treffer von Angelo Stiller ein. Ausreden wollte Hradecky keine finden. "Ich glaube, er wollte flanken. Irgendwie ist er durchgerutscht. Natürlich, wenn er rein geht, ist es mein Tor, ja, scheiße", so der Finne.

"Vielleicht sollten wir da das 1:0 bis zum Ende halten"

Zu allem Überfluss kassierte Bayer wenige Minuten nach dem 1:2 auch noch das 2:2 durch Munas Dabbur und gab zwei Punkte aus der Hand. "Wir müssen richtige Härte zeigen. Wir müssen lernen, einfach härter in den Duellen zu sein, wir sind da zu brav", sprach Hradecky ein Problem klar an.

Vor der Winterpause steht für Leverkusen nun noch ein Spiel auf dem Programm, am Sonntag (15.30 Uhr) in Freiburg. "Vielleicht sollten wir da das 1:0 bis zum Ende halten, das klingt wie ein besserer Plan", sagte Hradecky mit einem kleinen Lächeln nach zuletzt zwei verspielten 2:0-Führungen.