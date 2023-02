Hradecky rätselt, lobt und stellt "die nächste Qualitätsfrage"

In Freiburg kam Bayer 04 nicht über ein Remis hinaus - sicherlich ein weiterer Dämpfer im Hinblick auf die eigenen Europapokalambitionen. Dennoch waren die Leverkusener nur bedingt unzufrieden.

Trainer Xabi Alonso lobte nach dem 1:1 in Freiburg seine Elf, verwies auf die gute Stabilität, die sein Team vor allem in der ersten Hälfte trotz Rückstand zur Schau gestellt habe. Von daher sei er "zufrieden mit der Leistung", allerdings sei er "nicht glücklich" über das Ergebnis. "Wir wollen mehr und wir hatten genügend Chancen, um zu gewinnen."

Ähnlich wertete Lukas Hradecky das Spiel, dem auch das eigene Chancenplus nicht entgangen war - Bayer hatte doppelt so viele Torschüsse abgegeben wie Freiburg (18:9). "Es ist eine Qualität, zu diesen Chancen zu kommen", stellte der Torhüter fest, "aber die nächste Qualitätsfrage ist es, diese reinzumachen und effektiv zu sein - das hat uns ein bisschen gefehlt".

Robert Andrich vermisste einerseits ein bisschen die "Gier" nach vorne, betonte aber zugleich, dass man "cleverer und ruhiger im Ballbesitzspiel" auftreten müsse, zumal es eben nicht immer ausreiche, sich auf die eigenen Stärken im Eins-gegen-eins zu verlassen. "Das klappt nicht immer. Wir müssen die Balance besser finden, aus Ballbesitzsituationen in den Angriff überzugehen."

Unter dem Strich sei es laut Andrich ein "sehr gutes Auswärtsspiel" gewesen, das wir "mit ein bisschen Glück sogar 2:1 gewinnen hätten können". Der 28-Jährige spielte damit auf die vergebene Doppelchance von Patrick Schick und Kerem Demirbay in der Nachspielzeit (90.+2) an, die den Lucky Punch bedeuten hätte können.

Ich weiß gar nicht, ob noch etwas europäisch geht. Lukas Hradecky

Dem war aber nicht so - und Bayer findet sich nach dem Remis mit 28 Punkten auf der Habenseite gerade mal auf Platz 11 wieder. Zu wenig für die eigenen Ansprüche, die in der Regel "Internationales Geschäft" lauten. "Klar sind wir nicht zufrieden mit unserer Platzierung", gab auch Hradecky zu und bezweifelte dabei indirekt, dass man sich in dieser Saison noch über die Liga für Europa qualifiziert.

"Ich weiß gar nicht, ob noch etwas europäisch geht", rätselte der Finne. Dennoch sei ein Aufwärtstrend erkennbar, vor allem, dass man mehr Stabilität ins eigene Spiel bekommen habe. "Wir spielen dieses Jahr besseren Fußball, der Anspruch an den Spielstil ist gewachsen und wir sind nicht mehr so leicht zu knacken."