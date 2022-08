Hradecky nach Fehlstart: "Da besteht größerer Redebedarf als erwartet"

Drei Niederlagen in der Liga, dazu das Pokal-Aus bei Drittliga-Aufsteiger Elversberg: Bayer Leverkusen steckt nach dem Fehlstart in die Saison in der ersten Krise. Die Protagonisten üben deswegen deutliche Kritik.

Jonathan Tah war sicht- und hörbar schlecht gelaunt nach dem 0:3 gegen die TSG Hoffenheim. "Frust, Enttäuschung, Unzufriedenheit - das geht uns allen durch den Kopf", sagte der Innenverteidiger von Bayer Leverkusen am Mikrofon von "Sky". Dann setzte er zur Generalkritik an: "Wir müssen alle mehr Leadership übernehmen, jeder Einzelne. Niemand war gut genug, es haben überall ein paar Prozente gefehlt. Die Hoffenheimer waren immer einen Schritt vor uns da."

Kurz zuvor hatten sich Kapitän Lukas Hradecky und Mittelfeldchef Robert Andrich den Fans in der Nordkurve gestellt, während Tah und Co. lieber in sicherer Entfernung abgewartet hatten. Ratlosigkeit überall - was ist nur aus dem besten Rückrundenteam der vergangenen Saison (36 Punkte, ebenso wie RB Leipzig) geworden? Das Pokalspiel bei Drittliga-Aufsteiger Elversberg verloren, dann drei Niederlagen gegen Dortmund, Augsburg und nun Hoffenheim in der Bundesliga. "Ich kann mir das alles nicht erklären", gab Hradecky ganz offen zu und kündigte an: "Da besteht größerer Redebedarf als erwartet."

Defensivverhalten aus dem Schlafwagen

Was ihn am Verhalten der Vorderleute störte: "Die Lust, Zweikämpfe zu gewinnen und auf den zweiten Ball zu gehen - da fehlt mir ganz viel." Denn die Werkself hatte mehr Ballbesitz (56 Prozent) als die Gäste, verlor aber mit Defensivverhalten aus dem Schlafwagen die entscheidenden Situationen. Wie vor dem sehenswerten 0:1 von Christoph Baumgartner per Hackentreffer, als Edmond Tapsoba parallel zur Grundlinie trabte anstatt Schritte nach vorn zu machen und das Abseits aufzuheben.

"Uns hat der richtige Biss im Zweikampf vor allem in den Torszenen gefehlt", sprach Bayer-Coach Gerardo Seoane ein hartes Urteil für Berufsfußballer. Viermal geriet sein Team in der Anfangsviertelstunde in Rückstand. Ein Teil des Problems. Er sehe "eine Mannschaft, die verunsichert ist", gab Seoane zu. Das habe "vielleicht entfernt mit dem Pokalspiel zu tun, aber nicht nur. Es ist ein schwieriger Moment für uns."

Punktlos im Tabellenkeller

Und so steckt Leverkusen nach dem Fehlstart in der Liga punktlos im Tabellenkeller fest und präsentiert sich nicht gerade in Form für die anstehende Champions-League-Gruppenphase im Herbst. Wird Geschäftsführer Simon Rolfes also nochmal auf dem Transfermarkt tätig? "Das ist natürlich ein Impuls, der möglich ist", sagte der Ex-Profi, nahm aber auch das vorhandene Personal in die Pflicht: "Der Kader

ist ja mehr oder weniger beisammen. Wir müssen uns erinnern, was uns stark gemacht hat. Das ist nicht nur mit Neuzugängen zu lösen, sondern vor allem aus uns selbst heraus."

Das sieht auch Tah so und forderte: "Jeder von uns konnte mehr tun, jeder musste mehr Prozente draufpacken." Er erkannte aber auch ein wenig resigniert: "Das haben wir nicht gemacht." Nun wird es Seoanes Aufgabe sein, das zu ändern.