Hradecky lobt Kovar: "Hat die Qualität, meine Rolle irgendwann zu übernehmen"

In Leverkusen hat sich am Status von Lukas Hradecky als Stammtorwart nichts geändert. Doch dieses Ranking ist durch den Einkauf von Matej Kovar nicht in Stein gemeißelt.

Die Nummer 1 in Leverkusen mit deutlich mehr Konkurrenzdruck: Lukas Hradecky. IMAGO/fohlenfoto