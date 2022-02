Hradecky: "Jetzt können wir Dortmund herausfordern"

Derzeit ist der Punkte-Abstand zwischen dem Tabellendritten Bayer 04 und dem direkt davor platzierten BVB groß. Dennoch sieht Torhüter Lukas Hradecky die Möglichkeit, die Borussia zu attackieren.

Erling Haaland erzielte per Elfmeter das Tor zum 4:3-Endstand gegen Lukas Hradecky und Leverkusen. imago images/Sven Simon

Dass die 3:4-Niederlage aus der Hinrunde die Bayer-Profis immer noch schmerzt, hatte Florian Wirtz jüngst publik gemacht, als er erklärte: "Alle aus unserer Mannschaft sehen es so, dass wir eine Rechnung offen haben."

Bayer-Kapitän Lukas Hradecky sieht dem Duell des Tabellendritten beim Tabellenzweiten zumindest zuversichtlich entgegen "Wir haben uns ein Topspiel erarbeitet", erklärt der Torhüter mit Blick auf sieben Zähler aus den drei Spielen im neuen Jahr, schränkt aber ein: "Dortmund ist noch einige Punkte vor uns."

Stolze acht Zähler hat der BVB mehr auf dem Konto als die Werkself. Nur mit einem Sieg würde die Mannschaft von Gerardo Seoane noch zu einem echten Konkurrenten für die Borussia um Rang 2 werden. Bei einer Niederlage und dann elf Punkten Rückstand wäre das Thema Vize-Meisterschaft 13 Spieltage vor Saisonende wohl nur noch ein theoretisch erreichbares.

Doch Hradecky sieht sein Team für das Spitzenspiel am Sonntag gewappnet. Schließlich beendete man zuletzt die Serie von vier sieglosen Spielen in der Liga mit Siegen in Gladbach (2:1) und gegen Augsburg (5:1). Vor diesen Erfolgserlebnissen wäre die Werkself noch als krasser Außenseiter nach Dortmund gefahren.

Aus den Ergebnissen und den Leistungen in den ersten drei Rückrundenspielen zieht der finnische Nationalspieler allerdings die Hoffnung, dass Bayers Aufwärtstrend anhält. "Der gute Start, wie in der Hinrunde, freut mich nach einem schwächeren Rückrundenschluss. Jetzt können wir Dortmund herausfordern."

Personalsituation entspannt sich etwas

Zumal sich die Personalsituation etwas entspannt: Mit Charles Aranguiz und Piero Hincapie, die mit Chile bzw. Ecuador von Dienstag auf Mittwoch noch WM-Qualifikationsspiele in Südamerika bestritten, haben zwei Startelf-Kandidaten für den Sonntag ihre Einsätze unverletzt überstanden. Zudem stehen auch Odilon Kossounou nach seiner Rückkehr vom Afrika-Cup sowie Paulinho nach COVID-19-Infektion sowie Daley Sinkgraven nach auskuriertem Faserriss wieder zur Verfügung.