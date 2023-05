Hradecky: "Ich weiß nicht, wie wir sonst ein Tor geschossen hätten"

Bayer 04 Leverkusen kam in Stuttgart nicht über ein 1:1 hinaus - und kann damit in der Liga maximal noch Sechster werden. Wertvolle Erkenntnisse mit Blick auf das anstehende EL-Halbfinale gegen die AS Rom zog die Werkself jedoch.

"Allgemein war das kein Bundesliga-Highlight-Spiel", stellte Lukas Hradecky nach dem 1:1 in Stuttgart am DAZN-Mikrofon fest und gab zu, dass es nicht "unsere beste Leistung war". Vielmehr habe der VfB sogar "die größeren Chancen" gehabt. Von daher gehe die "Punkteteilung in Ordnung".

Kritik übte der Torhüter aber an der Tatsache, dass sich die Werkself enorm schwertat, eigene Chancen zu kreieren. Der Ausgleichstreffer zum 1:1 entsprang einem Elfmeter. "Ich weiß nicht, wie wir sonst ein Tor geschossen hätten", merkte Hradecky süffisant an und forderte: "Wir müssen Chancen herausspielen."

In Stuttgart zeigte sich einmal mehr, dass Bayer Probleme bekommt, wenn der Gegner tief steht. "Das war bei Union Berlin so und heute auch", gab Trainer Xabi Alonso zu: "Wenn wir mehr Raum haben, ist es natürlich leichter." In Summe zeigte sich der Coach aber zufrieden mit dem Einsatz seiner nach dem 0:1 in Rom umformierten Elf und ging sogar so weit zu sagen, dass er "stolz" sei.

"Es war schwierig für uns, die Räume zu finden", räumte Jonathan Tah wiederum ein und forderte mit Blick auf das anstehende Halbfinal-Rückspiel in der Europa League in der heimischen BayArena am Donnerstag (LIVE! ab 21 Uhr bei kicker), aus dem Spiel "zu lernen und es besser zu machen".

Ab Dienstag geben wir dann Vollgas. Xabi Alonso

Der Innenverteidiger befand sich damit auf einer Linie mit Hradecky, der weiß, dass es "gegen Rom schwierig wird", und dementsprechend forderte: "Es muss mehr kommen. Wir müssen am Donnerstag mehr investieren, wenn wir Rom knacken wollen."

Zuvor gibt es für die Spieler aber zunächst einmal frei, wie Alonso anmerkte. "Alle drei Tage zu spielen ist für uns emotional herausfordernd", erklärte der Spanier und bestätigt, dass am Montag trainingsfrei ist. "Das braucht die Mannschaft, um sich mental zu erholen. Sie verdienen es, zu entspannen. Ab Dienstag geben wir dann Vollgas."