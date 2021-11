Hradecky: "Hoffe, dass wir die Menschen im Stadion halten können"

Glückliche Gesichter am Sonntagabend bei Bayer 04 Leverkusen: Nach starkem Auftritt gab es drei Punkte in Leipzig. Keeper Lukas Hradecky freute sich besonders über den Sieg - und konnte sogar den Gegentreffer verschmerzen.

Leverkusen ist diese Saison auswärts richtig stark. Wie stark, das war sogar Hradecky direkt nach der Partie zunächst nicht ganz klar. "Das wusste ich gar nicht", antwortete der Keeper lachend bei "DAZN" auf die Information, dass die Werkself auswärts als einziges Team in der Bundesliga diese noch ohne Niederlage ist (vier Siege, drei Remis).

Die Laune war gut im Lager der Leverkusener. Zuvor hatten sie ein tolles Auswärtsspiel in Leipzig abgeliefert und völlig verdient mit 3:1 gewonnen. "Es freut mich, dass wir ein Topspiel gewonnen haben, gegen Bayern und Dortmund haben wir verloren. Heute war es ein feiner Sieg, das tut richtig gut für die Mannschaft", so Hradecky. "Ich kann nur meine Mannschaft loben und hoffe, wir machen es so weiter bis Weihnachten, dass wir einen guten Urlaub haben."

Gegentor? Ärgert Hradecky "nicht so viel"

Nach einer starken ersten Hälfte führten die Gäste schon mit 2:0. Auch vom Anschluss durch André Silva ließ sich Bayer nicht aus der Ruhe bringen, die Antwort folgte sofort mit dem 3:1 durch Jeremie Frimpong. "Mit dem Gegentor bin ich nicht so ganz zufrieden. Doch es war ein super Spiel, sehr intensiv auch. Ich bin sehr glücklich, dass wir mit dem Sieg nach Hause fahren", ordnete Jonathan Tag die Begegnung ein.

Mit dem Gegentor konnte am Ende sogar Keeper Hradecky leben: "So wie es danach gelaufen ist, ärgert es mich nicht so viel. Ich hatte die Finger dran, schade, dass ich den Ball nicht gehalten habe. Aber das Gegentor hat unser Spiel nicht kaputtgemacht, im Gegenteil. Wir haben eine super Moral und eine tolle Reaktion gezeigt."

Hradecky: "Ich würde allen raten, sich impfen zu lassen"

Für Leverkusen war es der nächste Schritt in die richtige Richtung, Bayer gewann das dritte Pflichtspiel in Folge. "Der Sieg gibt uns definitiv viel Selbstvertrauen für die letzten Spiele in diesem Jahr", so Tah. Die Gäste ließen sich dabei auch nicht davon beirren, dass das erste Geisterspiel der Saison in der Bundesliga anstand. "Für die Leipziger war es schwieriger. Auswärts zu spielen ohne Zuschauer ist natürlich auch kacke. Aber die Situation ist so, wie sie ist. Ich hoffe, dass wir die Menschen im Stadion halten können", sagte Hradecky und hatte dann auch einen Rat: "Jeder weiß, was man für die anderen und für sich selbst zu tun hat. Ich würde allen raten, sich impfen zu lassen, das hilft."