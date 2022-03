Hradecky: "Hier sind wir leichter Außenseiter"

Es gilt als ein Duell auf Augenhöhe. Wenn Bayer 04 am Donnerstag bei Atalanta Bergamo antritt, ist der Ausgang schwer prognostizierbar. Vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Europa League spielen sich beide Kontrahenten die Bälle zu in Form von hoher Wertschätzung.

Der Respekt vor dem Gegner ist unüberhörbar. Auf beiden Seiten. Und so sparte auch Lukas Hradecky bei der Pressekonferenz einen Tag vor dem Hinspiel im Achtelfinale der Europa League nicht mit lobenden Worten über Atalanta Bergamo.

Die Lombarden seinen "eine europäisch ganz, ganz erfahrene Mannschaft", betont der Leverkusener Kapitän und schickt die Komplimente, die Atalanta-Trainer Gian Piero Gasperini an die Werkself gesendet hatte, postwendend zurück.

Laut Gasperini: Leverkusen das schlechteste Los für Atalanta

Gasperini hatte Werkself als zähe Mannschaft gewürdigt, die beim 1:1 in München gut verteidigt und angegriffen habe. Bayer stelle das schlechteste Los dar, das Atalanta hätte ziehen können. Hradeckys Reaktion? "Das Lob können wir genauso zurückgeben. Sie sind als Mannschaft extrem bissig und verteidigen aggressiv."

Die Wertschätzung durch den Erfolgstrainer Bergamos gefällt dem finnischen Nationaltorhüter, aber gleichzeitig weiß er, dass diese Worte spätestes ab dem Anpfiff keinerlei Bedeutung mehr besitzen. "Dass jemand wie Gasperini das über unsere Mannschaft sagt, gibt uns noch mehr Selbstvertrauen", erklärt der Keeper, "aber das ganze Gerede ist nichts wert. Wir müssen es am Donnerstag zeigen. Das wird ein enges und sicher sehenswertes Spiel."

Aus der Vorfreude auf dieses macht Hradecky keinen Hehl. "Es ist das erste K.-o.-Spiel in diesem Jahr, ohne Auswärtstor-Regel, mit zwei Offensivmannschaften - das wird ganz unterhaltsam", so der 32-Jährige, der die Favoritenrolle zumindest im Hinspiel den Gastgebern zuschustert.

Hoffnung auf Diaby und Wirtz: "Sie werden uns Chancen kreieren"

"In ihrem Stadion sind wir vielleicht der leichte Außenseiter", urteilt der Kapitän, um aber direkt anzufügen: "Darüber zu spekulieren, lohnt sich nicht, wir müssen eine reife Leistung wie in München zeigen."

Dabei setzt er besonders auf Bayers Angriffswucht und dabei im Speziellen auf die beiden einsatzfähigen Topstars der Offensive. "Wir haben Moussa Diaby und Florian Wirtz in Topform. Sie werden uns sicherlich Chancen kreieren", prognostiziert er und setzt auf die in diesem Jahr gezeigte Abschlussstärke. „Die Effektivität, die uns in den letzten Wochen geholfen hat, wird uns hoffentlich auch morgen helfen." Geht Hradeckys Wunsch in Erfüllung, dürfte Bayer das nächste Lob Gasperinis sicher sein.