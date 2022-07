Hradecky: Große Sprünge sind geplant

An diesem Donnerstag stand Lukas Hradecky erstmals wieder auf dem Trainingsplatz. In der kommenden Saison hat Leverkusens Torhüter eine Menge vor.

Den Urlaub konnte Lukas Hradecky genießen. Finnland, Slowakei und Frankreich - so hießen die Stationen für den Leverkusener Torhüter. "Physisch und mental konnte ich ein bisschen abschalten", sagt der 32-Jährige, "jetzt brauche ich sieben bis zehn Tage, um fit zu werden, da kommt das Trainingslager gerade richtig."

An diesem Donnerstag brachte Hradecky seine erste Einheit hinter sich, im Anschluss registrierte er: "Es gibt wenige Fragezeichen, und das ist gut so." Soll heißen: Der Kader konnte weitgehend zusammengehalten werden, wichtig sei jetzt, die Grundlagen zu legen für das Programm, das spätestens ab Anfang September ansteht.

Hradecky ist "kein Trainingstyp"

Das wird hart, denn Bayer will lange auf drei Hochzeiten tanzen. Hinzu kommen die Verpflichtungen für die Nationalspieler, von denen Bayer eine Menge im Kader hat. Qualität und Belastung müssen in die Balance gebracht werden. Hradecky ist optimistisch, dass das gelingt. Zuversicht gibt ihm, "was wir in der Rückrunde geleistet haben". Da habe man deutlich gezeigt, "dass wir mithalten und um die vorderen Plätze spielen können". Hradecky macht keinen Hehl daraus, "dass ich kein Trainingstyp bin" - umso mehr freut er sich auf die englischen Wochen und hofft, "dass die Champions League besser läuft als zuletzt".

Zunächst aber geht es nach Zell am See/Kaprun ins Trainingslager. Hradecky freut sich: "Da kann man nach dem Training in den See springen." Große Sprünge will er machen. Wie immer sprüht der Finne vor Optimismus. Seine eigene Zukunft bei Bayer scheint geklärt, die Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrages dürfte nur noch Formsache sein.