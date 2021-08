Hradecky freudestrahlend: "Ich bin nochmal neu in mein Hobby verliebt"

Bayer Leverkusen hat sich am Samstagabend zu einem eindrucksvollen 4:0 im kleinen Rhein-Derby gegen Borussia Mönchengladbach aufgeschwungen - auch wenn die leidgeplagten Fohlen durchaus kräftig mitgeholfen haben. Hinterher freute sich vor allem Werkself-Kapitän Lukas Hradecky ausgiebig über die Team-Performance.

Ein Eigentor von Yann Sommer beim 1:0 als auch ein von Ramy Bensebaini stark abgefälschter Schuss beim 3:0 von Moussa Diaby haben Bayer beim klaren 4:0 im kleinen Rhein-Derby gegen Gladbach stark geholfen. Am absolut verdienten Sieg gab es dennoch nichts zu rütteln, schließlich sorgten Patrik Schick mit einem Schlenzer als auch Joker Nadiem Amiri nach toller Kombination für die weiteren Treffer einer überzeugenden Werkself.



Und zwar so überzeugend, dass auch der neue Trainer Gerardo Seoane nach Spielschluss im Gespräch mit "Sky" noch vollends zufrieden war: "Das Resultat sieht natürlich blendend aus, der Spielverlauf war auch komplett auf unserer Seite. Wir waren sehr effizient, die spielentscheidenden Momente waren bei uns - und wir haben die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht und dann auch einen Elfmeter gehalten (Lukas Hradecky parierte gegen Lars Stindl; Anm. d. Red.)."



Doch natürlich dürfe so eine Leistung nicht nur als Eintagsfliege übrig bleiben. Auch das sprach Seoane an: "Wir nehmen dieses Spiel als Messlatte, die Mannschaft ist geschlossen aufgetreten und war bissig, das wollen wir immer sehen. Und daran werden wir uns in Zukunft ausrichten. Es werden aber natürlich auch Rückschläge kommen. Heute war allerdings ein gutes Beispiel. Wir haben sehr kompakt gespielt, auch die Zweikampfstärke hat mir imponiert. Das war ein großer Teamspirit heute."

War mit dem 4:0 gegen Gladbach zufrieden, auch wenn dieses Bild mehr Ernst vermuten lässt: Gerardo Seoane. AFP via Getty Images

Hradecky und "das Feuer"

Dem konnte auch Keeper Hradecky nicht viel mehr hinzufügen. Der 31-jährige Kapitän und Führungsspieler präsentierte sich vielmehr noch freudiger am Mikrofon als sein Trainer - und teilte mit, dass er den Fußball nach so einem Abend mitsamt der Rückkehr der eigenen Fans noch mehr ins Herz geschlossen hat: "Ich bin nochmal neu in mein Hobby verliebt! Mit so einer Leistung vor Publikum ... das war ein ziemlich starkes Spiel von uns. Ich hoffe, dass es so bleibt mit den Fans. Die Leistung hat gepasst, ganz Leverkusen war hinter uns, das war einfach geil."

Dass es etwas mit einem Sieg im kleinen Rhein-Derby werden könnte, habe der Finne bereits frühzeitig im Gefühl gehabt: "Man hat gleich in der Kabine gemerkt: Da war was los im Team, da war Feuer drin. Es war dann auch ein top Spiel, einfach eine top Performance von uns."