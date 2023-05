Hradecky: "Dem hätte ich gesagt, dass er mich nicht verarschen soll"

Nach dem brutalen Absturz der Werkself im Herbst befindet sich Lukas Hradecky mit Bayer 04 auf einem sportlichen Höhenflug. Dass er mit Leverkusen jetzt im Mai im Halbfinale der Europa League stehen würde, hätte der Kapitän und Torhüter aber selbst noch im Februar nicht für möglich gehalten.

Es ist keine drei Monate her, dass Bayer 04 vor den Trümmern einer verkorksten Saison stand. Nach zwei 2:3-Niederlagen in der Europa League gegen die AS Monaco und in der Liga gegen Mainz 05, drohte dem eigentlichen Champions-League-Anwärter die große Tristesse. Alle Saisonziele schienen bereits verfehlt.

Wie ein Phoenix aus der Asche

Doch jetzt können Lukas Hradecky und Bayer 04 am Donnerstag im Halbfinal-Hinspiel der Europa League bei der AS Rom den ersten Schritt Richtung Endspiel machen. Es wäre die erste europäische Finalteilnahme für den Werksklub seit 2002. Wer dies im Februar vorhergesagt hätte, wäre für verrückt erklärt worden. Oder wie es Hradecky ausdrückt: Wer das damals prognostiziert hätte, "dem hätte ich wahrscheinlich gesagt, dass er mich nicht verarschen soll."

Doch mit einer Serie von zwischenzeitlich 14 Spielen ohne Niederlage ist Bayer wie ein Phoenix aus der Asche aufgestiegen Und auch Hradecky, der vor der Winterpause sehr schwankend agierte, ist wieder auf sein altes Leistungsniveau zurückgekehrt. "Ich musste auch in den Spiegel blicken und mich fragen, was los war. Das war nicht gut genug", erklärt der finnische Nationalspieler selbstkritisch.

Hradecky will "den Titel holen"

Jetzt ist die Krise bewältigt. Und Bayer bieten sich ungeahnte Perspektiven, die verloren geglaubte Spielzeit noch zu einem positiven Ende zu bringen. "Wir können die Saison noch retten", weiß Hradecky, der nun vor dem ersten "Endspiel" in Rom positiv nach vorne blickt. Auch wenn Bayer weder Platz 6 und somit einen internationalen Startplatz für die kommende Saison, geschweige denn den Europa-League-Titel sicher hat.

Doch die große Spannweite zwischen Triumph und immer noch möglicher Enttäuschung belastet ihn nicht. "Als Fußballer musst du das immer positiv angehen. Du musst versuchen, ohne Druck zu spielen, ohne zu überlegen, was wäre wenn? Ich denke mir: Es ist der letzte Monat der Saison - lasst uns den Titel holen!"

