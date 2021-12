Hradecky: "Das 2:0 hat uns nicht gutgetan"

Bayer Leverkusen hat mit 2:0 geführt - das Spiel gegen Eintracht Frankfurt danach aber völlig aus der Hand gegeben. Dass die Werkself am Ende mit einem 2:5 nach Hause fährt, hat für die Beteiligten auch mit dem Verhalten nach der frühen Führung zu tun.

Es waren erst 20 Minuten gespielt und doch deutete zu diesem Zeitpunkt vieles auf einen ungefährdeten Auswärtssieg in Frankfurt hin. Doch diese Rechnung hatte die Werkself ohne die Eintracht gemacht, die sich nach dem 0:2 in einen Rausch spielte. Eingeleitet wurde dieser aber von Bayer selbst. "Es geht damit los, dass wir ziemlich schnell nach dem 2:0 ein Standardtor kassieren. Ab dem Zeitpunkt war es eine Katastrophe von uns, wir haben gefühlt keinen Zweikampf mehr gewonnen", kritisierte Robert Andrich bei "DAZN". "Die Standards, das sind Sachen, wo ich sage: Jeder hat seinen Mann und jeder versucht, dass sein Mann kein Tor schießt. So haben wir den Gegner aber eingeladen. "

Jeder muss sich fragen, ob er heute unbedingt gewinnen wollte. Lukas Hradecky

Auch Keeper Lukas Hradecky machte nach der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte die Phase rund um das erste Gegentor für den Zusammenbruch verantwortlich. "Man muss aggressiv sein, um das Glück auf seiner Seite zu haben. Da war von unserer Seite weniger als von Frankfurt. Vielleicht hat uns das 2:0 nicht gutgetan. Wir sind zu weich geworden, nicht mehr richtig in die Zweikämpfe gegangen und haben zu große Räume gelassen", bemängelte der 32-Jährige, ehe er ein Lob an den Gegner aussprach. "Die Eintracht hat ein super Spiel gemacht. So können sie gegen jeden gewinnen."

Für die Leverkusener hingegen war es mit einer solchen Leistung ein Ding der Unmöglichkeit, zu punkten. Der Plan, nach der Halbzeit wieder mehr Ballbesitz und Kontrolle im Spiel zu übernehmen, schlug fehl. Für Hradecky auch eine Frage der Einstellung: "Jeder muss sich fragen, ob er heute unbedingt gewinnen wollte. Ich hatte nicht das Gefühl, dass wir komplett da waren." Im weiteren Verlauf der Partie bekam die Elf von Gerardo Seoane keinen Fuß mehr auf den Boden und war am Ende mit dem 2:5 noch gut bedient.

Wiedergutmachung gegen Hoffenheim?

Schon am Mittwochabend (20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) gibt es vor heimischem Publikum die Chance zur Wiedergutmachung. "Wir müssen das Spiel erstmal aufarbeiten. Da brauchen wir noch nicht auf Hoffenheim schauen", kündigte Andrich sichtlich bedient an.