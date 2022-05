Vier Jahre danach: Viktoria Pilsen ist wieder Meister

Viktoria Pilsen hat nach vier Jahren wieder die tschechische Meisterschaft gewonnen.

Die Mannschaft aus der westböhmischen Bier- und Industriestadt lag am Mittwoch bereits vor der letzten Spielrunde uneinholbar vier Punkte in Führung. Viktoria Pilsen besiegte Aufsteiger Hradec Kralove im Stadion in Mlada Boleslav mit 2:0. Die Tore des Kolumbianers Jhon Mosquera und des Franzosen Jean-David Beauguel sicherten den titelbringenden Auswärtserfolg.

Der Zweitplatzierte Slavia Prag spielte derweil gegen Banik Ostrava 1:1. Für Pilsen ist es die sechste gewonnene Meisterschaft seit Gründung der ersten tschechischen Liga im Jahr 1993. Coach des Traditionsvereins ist seit einem Jahr der frühere tschechische Nationaltrainer Michal Bilek.

Tore und Karten 0:1 Beauguel (20') 0:2 Mosquera (55') Tore und Karten 0:1 Beauguel (20') 0:2 Mosquera (55') Viktoria Pilsen Kalvach (57. ), Chory (84. ), M. Trusa (85. ) Hradec Kralove P. Vizek - Klima, Kral, M. Leibl - S. Harazim , Rada, P. Kodes, J. Kucera, F. Novotny - P. Rybicka , F. Kubala Hradec Kralove Aufstellung P. Vizek - Klima, Kral, M. Leibl - S. Harazim , Rada, P. Kodes, J. Kucera, F. Novotny - P. Rybicka , F. Kubala Einwechslungen 46. Cech für S. Harazim

51. D. Soukenik für M. Leibl

68. E. Prekop für P. Rybicka Reservebank V. Fendrich (Tor), Dvorak, D. Dolezal, J. Katerinak Vikt. Pilsen Stanek - Reznik, Eduardo Santos, Hejda, Havel - Cermak , Kalvach , Kopic, Sykora , Mosquera - Beauguel Vikt. Pilsen Aufstellung Stanek - Reznik, Eduardo Santos, Hejda, Havel - Cermak , Kalvach , Kopic, Sykora , Mosquera - Beauguel Einwechslungen 54. Chory für Sykora

67. Pernica für Cermak

79. Holik für Mosquera

79. M. Trusa für Beauguel Reservebank Tvrdon (Tor), Kacer, Sulc Trainer: Bilek Schiedsrichter-Team Ondrej Berka Tschechien Schiedsrichter-Team Ondrej Berka Tschechien Spielinfo Zuschauer 3.294 Spielinfo Anstoß 11.05.2022, 19:00 Uhr Zuschauer 3.294

Den dritten Platz belegte Sparta Prag, das damit ebenfalls auf eine Teilnahme an den internationalen Wettbewerben hoffen kann.