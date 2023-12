Howe übernimmt Verantwortung für Newcastles Super-GAU: "Ich wollte auf Sieg spielen"

Für Newcastle United ist die internationale Saison beendet, obwohl es zwischenzeitlich richtig gut ausgesehen hatte. Trainer Eddie Howe nahm die Niederlage gegen Milan auf seine Kappe.

Die ersten beiden Plätze qualifizierten fürs Achtelfinale, der dritte zumindest noch für die Europa League - eine Mannschaft jedoch konnte die sogenannte "Todesgruppe" F sportlich nicht überleben.

Dass es das neureiche Newcastle United treffen würde, hatte nach zwei von sechs Champions-League-Spieltagen wohl kaum einer gedacht. Die Magpies waren auch in der Höhe verdient mit 4:1 über Paris St. Germain hinweggefegt, eine trotz des vielen Geldes beeindruckende Entwicklung schien nur ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht zu haben. Nun blieb hinter Borussia Dortmund, PSG und der AC Mailand lediglich Platz vier.

"Ich bin sehr enttäuscht, es ist schwer zu akzeptieren", sprach ein sichtlich geknickter Newcastle-Trainer Eddie Howe am Mittwochabend in die Mikrofone, dessen verletzungsgeplagte Mannschaft grob eine Stunde zuvor noch auf bestem Wege ins Achtelfinale gewesen war. Die Magpies führten hochverdient im Heimspiel gegen Milan, als Karim Adeyemi den BVB gegen Paris in Führung brachte. In diesem Moment wären die Engländer weiter gewesen.

Doch wenig später begann nicht nur PSG in Dortmund durch den Ausgleich mit dem Sieg zu flirten, auch Newcastle gab mehr und mehr das Spiel aus der Hand. Zunächst völlig überrumpelten Mailändern gelang tatsächlich der komplette Turnaround, der ihnen immerhin das internationale Überwintern in der Europa League sicherte. Die Magpies fielen durch die Niederlage von Platz zwei auf vier - und gänzlich aus dem internationalen Geschäft. Der Super-GAU.

Für die Königsklassen-Rückkehr muss sich Newcastle strecken

Howe weiß genau, dass seiner Mannschaft "Fehler im Umschaltspiel" das Genick brachen, "die passieren", wenn man so spielen würde, wie Newcastle das auch nach dem Mailänder Ausgleich getan hatte. "Dafür übernehme ich die Verantwortung", so Howe, der zugab, dass er "in der Champions League bleiben" wollte und daher "auf Sieg gespielt" hatte.

Für diese Saison ist es nun nicht mal mehr die Europa League für Newcastle und Howe, der sich umgehend total auf die Liga konzentrieren möchte, über die es einen nächsten Anlauf in Sachen Königsklasse zu nehmen gilt - dann mit neuem Modus. Platz sieben ist dort momentan allerdings zu wenig.