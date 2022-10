Howe kontert Klopp wegen Newcastle-Kommentaren

Jürgen Klopp hatte sich in der vergangenen Woche kritisch über Newcastle United geäußert. Nun reagierte der Trainer der Magpies und widersprach deutlich.

Eddie Howe hat die kritische Anmerkung seines Trainerkollegen Jürgen Klopp zurückgewiesen, wonach Newcastle United einer von weltweit drei Klubs sei, die "finanziell machen können, was sie wollen". Für seinen Arbeitgeber gebe sehr wohl Grenzen, erklärte der Chefcoach der Magpies.

Klopp hatte Newcastle, das seit dem Besitzerwechsel vor einem Jahr mit Geld aus Saudi-Arabien unterstützt wird und als reichster Fußballklub der Welt gilt, am vergangenen Freitag - ohne PSG explizit zu erwähnen - in eine Reihe mit Manchester City (Abu Dhabi) und Paris St. Germain (Katar) gestellt und gesagt: "Das ist zwar legal und so weiter, aber sie können machen, was sie wollen. Sie werden sagen: 'Ja, aber ...' Doch das ist eine Tatsache."

Newcastles Sportdirektor Dan Ashworth habe gesagt, es gebe keine Grenzen für den Klub. "Ja!", so Klopp. "Er hat absolut Recht. Es gibt keine Grenzen für Newcastle. Herzlichen Glückwunsch, aber andere Klubs haben welche." Sein FC Liverpool zum Beispiel, der "unmöglich" so vorgehen könne wie Newcastle oder ManCity, das "zur besten Mannschaft der Welt den besten Stürmer auf dem Markt", also Erling Haaland, zugefügt habe: "Egal, was es kostet, man macht es einfach."

Howe: "Wir leben nicht das Leben, über das diskutiert wird"

Howe wollte das am Tag vor Newcastles Heimspiel gegen den FC Everton (Mittwoch, 20.30 Uhr, LIVE! bei kicker) nicht stehenlassen. "Was Dan gemeint hat, war, dass es langfristig keine Grenzen für unsere Ambitionen gibt", konterte er. Finanziell gebe es sehr wohl Grenzen: "Das Financial Fairplay und dass wir weiterhin ein Trainingszentrum haben, das renoviert wird."

Howe weiter: "Wir leben nicht das Leben, über das diskutiert wird. Wir leben in einer völlig anderen Realität. Unsere Gehaltskosten sind sehr kontrolliert. Auch wenn wir Geld für Spieler ausgegeben haben, war es nicht zügellos oder nicht im Gleichklang mit der restlichen Premier League." Sein Rat an Klopp & Co.: "Alle sollte vorsichtig mit ihren Kommentaren und Meinungen sein."