Houston Rockets verpflichten wohl Udoka als neuen Head Coach

Nach der Trennung von Stephen Silas kurz nach Saisonende haben die Houston Rockets übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen neuen Head Coach gefunden. Zukünftig soll Ime Udoka das junge Team in eine bessere Zukunft führen.

Die Houston Rockets beendeten die reguläre Saison 2022/23 mit der ligaweit zweitschlechtesten Bilanz, von den insgesamt 82 Spielen konnten die Texaner nur 22 gewinnen. Anschließend gaben die Rockets die Trennung von Head Coach Silas bekannt, der zuvor drei Jahre lang als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie in Houston agierte.

Nun haben sich die Rockets offenbar mit Ime Udoka geeinigt, das geht aus Berichten von "ESPN" und "The Athletic" hervor. Der 45-Jährige hatte in der Saison 2021/22 die Boston Celtics bis in die NBA Finals geführt, wurde im darauffolgenden Sommer allerdings von der Franchise für ein Jahr suspendiert.

Als Grund wurde ein Verstoß gegen interne Regeln angeführt, laut Medienberichten soll Udoka eine "unangemessene intime Beziehung" zu einer Angestellten der Celtics gehabt haben. Untersuchungen einer Anwaltskanzlei sollen zudem ergeben haben, dass der Coach "geschmacklose Kommentare" gegenüber der ihm unterstellten Mitarbeiterin getätigt habe. In Boston übernahm schließlich Joe Mazzulla das Amt des Head Coaches und führte das Team in der abgelaufenen Regular Season auf Platz zwei in der Eastern Conference.

Udoka übernimmt junges, talentiertes Team in Houston

Die Rockets sollen die Umstände der Udoka-Suspendierung in Boston vor der Verpflichtung ihres neuen Head Coaches untersucht und mit dem Ligabüro abgestimmt haben, heißt es in einem Bericht von "ESPN". Über die Laufzeit seines Vertrags gibt es noch keine Informationen.

In Houston übernimmt der ehemalige NBA-Profi, der seine ersten Sporen im Coaching als Assistent von Spurs-Coach Gregg Popovich sowie später als Assistent in Philadelphia und Brooklyn verdiente, ein junges Team, das über jede Menge Talent verfügt.

Zum Nr.2-Pick von 2021, Jalen Green, dem Nr.3-Pick von 2022, Jabari Smith Jr., oder auch dem türkischen Big Man Alperen Sengün wird sich im kommenden Draft ein weiteres Talent Houston anschließen. Die Rockets haben eine 14-prozentige Chance auf den Nr.1-Pick in diesem Jahr, die genaue Reihenfolge wird erst durch die Draft-Lottery am 16. Mai bestimmt.